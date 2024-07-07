7 июля православная церковь отмечает день Всех святых земли Украинской: значение праздника

Согласно новому и старому стилю 7 июля в этом году отмечается день Всех святых земли Украинской и день памяти благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского.

Праздник Всех святых земли Украинской

Праздник Всех святых земли Украинской, не имеющий жесткой даты, выпадает на второе воскресенье после Пятидесятницы (Троицы) и отмечается одинаково в новом и старом календарях.

День Всех святых земли Украинской посвящен святым, официально признанным церковью, а также тем, кто отдавал свою жизнь служению церкви и народу Украины. В христианской традиции первоочередной категорией святых были мученики, но затем к ним добавили и других служителей веры. Также в этот день вспоминают всех новомучеников и исповедников, пострадавших от гонений безбожников в ХХ веке.

Среди украинских святых особое место занимают апостол Андрей Первозванный, крымские святители и мученики, святой равноапостольный князь Владимир, святая равноапостольная княгиня Ольга, благоверный князь Аскольд, благоверный князь Константин Острожский и другие, способствовавшие распространению христианства на наших землях. Церковь чтит память киевских святителей: первого митрополита Киевского Михаила, Иллариона, священномученика Макария, Петра, Алексея, а также праздничная община Киево-Печерского подвижника Антония и Феодосия, всех чудотворцев печерских, Иова Почаевского, святого волынского и многих.

День памяти благоверного князя Аскольда

День памяти благоверного князя Аскольда также не имеет конкретной даты и отмечается одновременно с Днем Всех святых земли Украинской.

Аскольд – это полулегендарный киевский князь варяжского происхождения, правивший с 830 по 882 год. Он является основателем Киевского княжества на Приднепровье и упоминается в «Повести временных лет». Согласно одной из версий, Аскольд руководил совместно с Диром. В 860 году Аскольд совершил поход на Царьград, а в 867 году он и его дружинники приняли крещение, приняв имя Николай.

В летописи отмечено, что князь Олег убил Аскольда под Киевом, в районе Венгерского урочища, где находится Печерская Лавра, где также находится могила Аскольда. В Православной церкви Украины Аскольд почитается как мученик.

Народный праздник Фомы Черничника

В народном календаре 7 июля празднуют также именины Фомы, получившего прозвище «Черновник» из-за традиции собирать чернику на зиму.

Запреты 7 июля

Рекомендации на 7 июля следующие: избегать брани, злобы, клеветы, алчности и недоверия. Также не рекомендуется давать в долг, поскольку это может привести к большим трудностям, и избегать стирки, что, по верованию, может принести нищету.

Что нужно делать 7 июля

Разрешено 7 июля обращаться к святым земле Украинской с молитвами о мире в стране, защите от врагов и зла, помощи в трудных временах, благополучии и единстве.

В народе символом этого дня является дуб, известный по верованию как символ силы и крепости в течение года.

Именины 7 июля

Празднуют именины 7 июля по новому стилю: Герман, Евдокия, Ефросинья, Сергей и Фома; а по старому стилю – Антон, Иван и Яков.