Свята 7 липня: розповідаємо про День Військово-морських сил, День шоколаду та інші

День Військово-морських сил Збройних сил України

В це професійне свято ми вшановуємо військовослужбовців, які служать у Військово-морських сил України. Наші моряки віддано боронять батьківщину від російської навали, навіть віддають свої життя заради незалежності та безпеки України і нас усіх. З 2015 року цей день припадає на першу неділю липня.

День працівників морського та річкового флоту України

Щорічно святкується в цей день (перша неділя липня) своє професійне свято гражданські моряки. Воно було встановлене указом президента для визнання внеску працівників морського та річкового флоту у розвиток країни. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні безперебійного транспорту та безпеки на водних шляхах, що з’єднують регіони, країни та сприяють економічному зростанню.

День працівника природно-заповідної справи в Україні

Цей день вшановує внесок працівників природно-заповідної справи. Вони активно зберігають і відновлюють біологічне різноманіття природних ландшафтів України. Вони захищають вразливі види та доглядають за недоторканими екосистемами.

Міжнародний день миру та любові

Поза кордонами та культурними різницями цей глобальний день символізує універсальні людські доброчесні якості. Він закликає нас випромінювати позитив, прощати та створювати атмосферу взаєморозуміння. В цей день людей закликають мати позитивний настрій, бути терпимими один до одного і приймати інших.

Всесвітній день прощення

В різних віросповіданнях прощення залишається одним з основних принципів людських відносин. У християнстві, іудаїзмі та інших традиціях акт прощення приносить зцілення та примирення. У цей день людей закликають поміркувати про силу прощення, його здатність зцілювати серця та виховувати співчуття.

Всесвітній день шоколаду

Ідея цього свята виникла у Франції у 1995 році і набула популярності по всьому світу, включаючи Україну, де його відзначають з 2016 року. Цікава історія шоколаду налічує свої коріння в давніх цивілізаціях – ацтеків та майян, які готували гіркий напій на основі какао, відомий як “xocolātl”. З часом шоколад став елітним продуктом, поширившись по всій Європі після завоювання Мексики іспанцями.

Історичні події, які сталися 7 липня

1572 — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II перервалась чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року.

1607 — вперше виконано гімн Англії God Save the King.

1881 — в італійському «Журналі для дітей» вперше надруковали казку «Піноккіо».

1891 — компанія American Express запатентувала дорожні чеки.

1915 — у османському місті Трабзон почався вірменський погром.

1923 рік – у Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;

1963 — стався Іссикський сель, один з найбільших і руйнівних селевих потоків на території СРСР.

1978 — проголошена незалежність Соломонових островів.

1990 — у Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас.

2005 — серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах.

2009 — в США поховали «короля поп-музики» Майкла Джексона.

Хто з відомих людей народився 7 липня