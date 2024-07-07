Чи бути магнітній бурі в неділю, 7 липня: прогноз

Як інформують фахівці Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, в неділю, 7 липня 2024 року, істотних магнітних бур на Землі не очікується: за останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні – сталося 9 невеликих спалахів, які практично не впливають на землю.

За попередніми прогнозами, сильна магнітна буря можлива 10 липня, а ось 14-16 липня буря буде слабкою.

Зазначимо, що в дні магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати погіршення сну або настрої, а також головний біль, запаморочення, підвищення або зниження артеріального тиску, погіршення сну. Можуть загостритись хронічні захворювання. У той же час більшість людей не мають жодних негативних ефектів.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатись, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини та повноцінно відпочивати.