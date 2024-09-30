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58 нових опор: одеські енергетики відзвітували про планові ремонтні роботи

58 нових опор: одеські енергетики відзвітували про планові ремонтні роботи

Фахівці Комунального підприємства «Одесміськсвітло» продовжують роботи з покращення вуличного освітлення в Одесі, замінивши 58 аварійних опор у 2024 році. Про це повідомили у міській раді.

Обстеження об’єктів вуличного освітлення проводиться регулярно для виявлення аварійних елементів і актів вандалізму. За даними підприємства, десять із замінених опор були пошкоджені внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Упродовж дев’яти місяців 2024 року спеціалісти підприємства виконали планові роботи з ремонту вуличного освітлення в різних районах міста. Вони перевіряють стан опор, розподільних шаф, світильників та інших елементів системи освітлення, що дозволяє своєчасно реагувати на виникаючі проблеми.

одеса енергетики

Заміна аварійних опор вимагає значних зусиль і залучення спеціалізованої техніки, зокрема кранів, що ускладнює процес. Проте ці заходи необхідні для забезпечення безпеки та комфортного перебування мешканців Одеси у вечірній і нічний час.

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