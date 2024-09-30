58 новых опор: одесские энергетики отчитались о плановых ремонтных работах

Обследование объектов уличного освещения проводится регулярно для выявления аварийных элементов и актов вандализма. По данным предприятия, десять из замененных опор были повреждены в результате дорожно-транспортных происшествий.

В течение девяти месяцев 2024 года специалисты предприятия выполнили плановые работы по ремонту уличного освещения в разных районах города. Они проверяют состояние опор, распределительных шкафов, светильников и других элементов системы освещения, что позволяет своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Замена аварийных опор требует значительных усилий и привлечения специализированной техники, в частности кранов, что усложняет процесс. Однако эти меры необходимы для обеспечения безопасности и комфортного пребывания жителей Одессы в вечернее и ночное время.

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