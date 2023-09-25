Нічна атака на Одещину: під завалами виявлено загиблих

Під завалами зерносховища, зруйнованого під час сьогоднішньої атаки росіян, виявлено тіла двох загиблих чоловіків.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
“На жаль, в результаті російської нічної атаки маємо загиблу людину.
“До складу, де зберігалося зерно, потрапила російська ракета. Двоє людей, які працювали в приміщенні з ночі, не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було виявлено тіло одного із зниклих”, – повідомив Кіпер.
За півгодини з’явилося повідомлення про другого загиблого:
“Щойно під завалами виявлено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів до Одеси”.
Нагадаємо, в Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала жінка – вона отримала ушкодження уламками.
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