День загадкового числа, День гамака і шанування важливої частини тіла: свята і події 22 липня

День літнього відпочинку

В Україні та світі відзначають 22 липня День літнього відпочинку. Це маловідоме, проте дуже позитивне свято, започатковане у 2015 році. Метою цього дня є привернення уваги до необхідності виділення часу на релаксацію та створення літнього дозвілля.

День гамака

Із попереднім святом пов’язаний також і День гамака, який також святкують 22 липня. Це свято присвячене відпочинку та релаксації в гамаку, символу літнього відпочинку та спокою. Гамак був винайдений індіанцями майя з Центральної та Південної Америки понад тисячу років тому. Вони використовували його не лише для сну та відпочинку, але й для захисту від диких тварин та негоди. Слово “гамак” походить від аравакського слова “hamaca”, що означає “рибальська сітка”.

Всесвітній день мозку

22 липня ще є Всесвітнім днем мозку. Це свято було започатковане Всесвітньою федерацією неврології у 2014 році з метою підвищення обізнаності про важливість здоров’я мозку. Людський мозок є головним органом центральної нервової системи, що контролює всі функції нашого тіла. Всесвітній день мозку спрямований на привернення уваги до різних аспектів здоров’я мозку, включаючи профілактику та лікування неврологічних захворювань.

День наближеного значення числа Пі

Також 22 липня відзначають День наближеного значення числа Пі. Вже майже 4000 років це число відоме людству. Стародавні вавилоняни використовували його для обчислення розмірів кіл. Один із найвидатніших математиків античності, Архімед, вперше обчислив значення числа Пі в 250 році до нашої ери. Грецька літера π була вперше використана Вільямом Джонсом у 1706 році як скорочення слова “периферія”, а популяризував її Леонгард Ейлер у 1737 році.

Які історичні події стались 22 липня

1099 — хрестоносці створили Єрусалимське королівство.

1790 — у Франції націоналізували майно церкви.

1819 — відбулася прем’єра вистави Івана Котляревського «Наталка-Полтавка».

1894 — на трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони.

1906 — французький офіцер єврейського походження Альфред Дрейфус, звинувачений у 1894 році в державній зраді і засуджений до довічної каторги, повністю реабілітований і нагороджений орденом Почесного легіону.

1921 — в газеті «Селянська правда» вийшов перший фейлетон Остапа Вишні.

1930 — Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях

1942 — радянські війська залишили місто Свердловськ Ворошиловградської області (нині Довжанськ Луганської області), після чого німці окупували усю територію УРСР.

1944 — створено Міжнародний валютний фонд.

1969 — Хуан Карлос I офіційно проголошений спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії.

1983 — американець Дік Сміт першим у світі облетів Землю на гвинтокрилі.

1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах.

1989 — таджицька мова проголошена державною мовою Таджикистану.

2011 — теракти в Норвегії: внаслідок вибуху в Осло біля будівлі норвезького уряду 8 людей загинули; наслідок нападу терориста Андерса Брейвіка на молодіжний табір на острові Утейя загинули 68 осіб.

2014 — українське місто Сєвєродонецьк звільнили від терористів «лнр».

Хто народився 22 липня