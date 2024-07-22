Магнітні бурі: до чого готуватись 22 липня

Сьогодні, у понеділок, 22 липня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.
А в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують окремі збурені періоди.
Попередньо, у липні ще можливі геомагнітні збурення – неспокійними можуть виявитися 25-26 липня.
У період магнітних бур найчастіше виникають такі симптоми:
- погіршення настрою та самопочуття;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- порушення сну або безсоння;
- дратівливість та тривожність;
- біль у суглобах;
- головний біль та запаморочення;
- загострення хронічних захворювань.
Магнітні бурі: як захиститися
У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:
- приділяти час фізичної активності;
- надавати перевагу здоровому харчуванню;
- відпочивати та висипатися;
- пити більше чистої води;
- утриматися від алкоголю та жирної їжі.
- уникати стресових факторів;
- перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.