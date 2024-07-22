Магнітні бурі: до чого готуватись 22 липня

Магнітні бурі: до чого готуватись 22 липня

Сьогодні, у понеділок, 22 липня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

А в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують окремі збурені періоди.

Попередньо, у липні ще можливі геомагнітні збурення – неспокійними можуть виявитися 25-26 липня.

У період магнітних бур найчастіше виникають такі симптоми:

  • погіршення настрою та самопочуття;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • порушення сну або безсоння;
  • дратівливість та тривожність;
  • біль у суглобах;
  • головний біль та запаморочення;
  • загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі: як захиститися

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

  • приділяти час фізичної активності;
  • надавати перевагу здоровому харчуванню;
  • відпочивати та висипатися;
  • пити більше чистої води;
  • утриматися від алкоголю та жирної їжі.
  • уникати стресових факторів;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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