Не можна починати нові справи та важко працювати: що відзначає церква 9 липня

Церковне свято сьогодні, 9 липня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
9 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
9 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського
Хто такий святий священномученик Панкратій, єпископ Тавроменійський
Батьки святого Панкратія походили з Антіохії. Почувши про благословення Ісуса Христа, Панкратій прийняв хрещення в Антіохії від апостолів. За переказами, він здійснив подорож до Єрусалима, а потім провадив чернечий спосіб життя у Понтійських горах. Згодом апостол Петро поставив його єпископом Тавроменійським на Сицилії. За місяць Панкратій побудував міську церкву та навернув місцевих жителів до християнства. Він загинув мученицькою смертю в Тавроменії, закиданий камінням язичниками. Мощі святого Панкратія зберігаються в римській Церкві святого Панкратія. У Таорміні також є церква, присвячена його імені. Святий Панкратій є прикладом відданості та мужності у служінні Богу, його життя надихає багатьох вірян.
Народні прикмети 9 липня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: темний місяць — до кінця липня йтимуть дощі;
- ще не дозріла чорниця — буде холодною осінь;
- павуки плетуть павутину біля будинку — буде гарна погода;
- зірки тьмяні — чекайте на морозну зиму.
Що не можна робити 9 липня
Сьогодні не можна робити таке:
- Не варто починати нові справи.
- Не можна відмовляти у допомозі.
- Заборонено важко працювати.
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