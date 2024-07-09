Не можна починати нові справи та важко працювати: що відзначає церква 9 липня

Не можна починати нові справи та важко працювати: що відзначає церква 9 липня

Церковне свято сьогодні, 9 липня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

9 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

9 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

Хто такий святий священномученик Панкратій, єпископ Тавроменійський

Батьки святого Панкратія походили з Антіохії. Почувши про благословення Ісуса Христа, Панкратій прийняв хрещення в Антіохії від апостолів. За переказами, він здійснив подорож до Єрусалима, а потім провадив чернечий спосіб життя у Понтійських горах. Згодом апостол Петро поставив його єпископом Тавроменійським на Сицилії. За місяць Панкратій побудував міську церкву та навернув місцевих жителів до християнства. Він загинув мученицькою смертю в Тавроменії, закиданий камінням язичниками. Мощі святого Панкратія зберігаються в римській Церкві святого Панкратія. У Таорміні також є церква, присвячена його імені. Святий Панкратій є прикладом відданості та мужності у служінні Богу, його життя надихає багатьох вірян.

Народні прикмети 9 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: темний місяць — до кінця липня йтимуть дощі;
  • ще не дозріла чорниця — буде холодною осінь;
  • павуки плетуть павутину біля будинку — буде гарна погода;
  • зірки тьмяні — чекайте на морозну зиму.

Що не можна робити 9 липня

Сьогодні не можна робити таке:

  • Не варто починати нові справи.
  • Не можна відмовляти у допомозі.
  • Заборонено важко працювати.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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