Одеські морпіхи звільнили село на Донеччині (відео)

Попри супротив ворога й артилерійські обстріли, морські піхотинці 35-ї бригади звільнили село Сторожове на Донеччині. Село знаходилось в окупації з березня 2022 року.
Військові 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського операцію зі штурму села почали о 5-й ранку. Звільняли будинок за будинком, – розказують одеські морпіхи.
В результаті зачистки населеного пункту, було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон.
Ворог, тікаючи, залишив вантажівку з повним боєкомплектом.
Морпіхи 35-ї бригади отримали лист подяки від президента України, – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Також ми писали, що з полону повернулося 95 захисників України.