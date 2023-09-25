В Одесі отруїлися 46 неповнолітніх курсантів: подробиці

Сьогодні, 25 вересня, близько 12-ї години в поліції отримали повідомлення про госпіталізацію до медичного закладу 46 курсантів з отруєнням та харчовою токсикоінфекцією.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області та Офісі Генпрокурора.

Усім курсантам з симптоми отруєння наразі надається невідкладна медична допомога.

Наразі відомо про 46 курсантів Військово-морського ліцею, які перебувають в Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. Усі вони неповнолітні.

Також наразі уточнюється кількість постраждалих.

В місцевих Телеграм-каналах шириться інформація, що госпіталізовано близько 70 ліцеїстів віком від 14 до 16 років.

За словами учнів ліцею, погано стало усім, хто їв ковбасу у столовій.

За однією з версій, причиною стало те, що в приміщенні їдальні труїли тарганів і отрута якимось чином потрапила в їжу школярів. За іншою версією – отруєну ковбасу привезли з військової академії та готують її там.

Наразі відомо, що прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

З метою всебічного, повного й об’єктивного розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, за результатами яких будуть встановлені всі обставини події, а винні особи ‒ притягнуті до відповідальності, –

повідомили в Офісі Генпрокурора.

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