Про це повідомив вчений-біолог Іван Русєв.

«Обстежуючи узбережжя Чорного моря на наявність викидів мазуту, співробітники Національного природного парку «Тузлівські лимани» вчора (7 березня – ред.) вперше в цьому році побачили грайливих дельфінів, які полювали на зграї риб у Чорному морі біля протоки лиману Бурнас», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Іван Русєв також зазначив, що зараз розпочалася активна міграція риб, і дельфіни вже припливають із місць зимівлі біля окупованого Криму, Грузії, Туреччини до акваторії Північно-Західного Причорномор’я. Серед мігруючих через протоку риб зустрічаються такі види, як атерина, кефалеві, хамса, камбала-глоса та інші.

Окрім дельфінів, біля протоки на риб полюють тисячні зграї рибоїдних птахів – чапель, великих бакланів, мартинів, пірникоз великих, гагар та інших.

При цьому вчений нагадує: повномасштабна війна надзвичайно негативно вплинула на популяцію цих морських ссавців, і за експертними оцінками природного парку, від наслідків воєнних дій уже загинуло понад 80 тисяч чорноморських дельфінів, у тому числі й кілька тисяч – від отруєння токсичним мазутом під час аварії танкерів РФ у Керченській протоці.

«Для відновлення їх популяцій критично важливим є створення морського резервату на великій площі акваторії Чорного моря», – вважає Іван Русєв.

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