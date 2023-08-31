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На Одещині чоловік погрожував сусіду бойовою гранатою: деталі (фото, відео)

На Одещині чоловік погрожував сусіду бойовою гранатою: деталі (фото, відео)

Чоловік у Березівському районі погрожував односельчанину підірвати гранату.Зза хуліганство та незаконне поводження з бойовим припасом 22-річному жителю Березівського району загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

До поліції надійшло повідомлення жительки Березівського району про те, що п’яний односелець ображає її брата нецензурною лайкою та погрожує підірвати гранату.

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За словами зловмисника, мотивом злочину стали чутки, які нібито потерпілий поширював про нього.

За місцем мешкання чоловіка поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого у шафі виявили корпус ручної осколкової гранати із запалом. Слідчі вилучили бойовий припас та направили його на експертизу.

Наразі відносно правопорушника правоохоронці склали адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою кваліфікується дрібне хуліганство. Чоловіку загрожує штраф до 119 грн або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців.

За фактом виявлення гранати слідчі Березівського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Нею кваліфікується носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. За цей злочин передбачене  покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що оОдеський благодійний Фонд “Корпорація монстрів” отримав державну ліцензію на закупівлю озброєнь.

Фото та відео: ГУНП в Одеській області

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