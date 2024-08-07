Українські війська просуваються вглиб Курської області: реакція росії, США та ЄС

Що відбувається в Курській області росії – подробиці

Атака Збройних сил України на Курську область російської федерації стала несподіванкою для самих українців. Але, що важливіше, для агресорів. Наші захисники перейшли кордон учора ввечері і за сьогодні у деяких місцях просунулися вглиб ворожої території на глибину до 25 кілометрів.

Офіційної інформації від українського генерального штабу про хід операції поки що немає, вона тримається в таємниці. Але російські джерела, які завжди принижують українські успіхи, або навіть заперечують їх, визнають, що під контролем ЗСУ до вечора 7 серпня знаходяться інші 11 населених пунктів, у тому числі два районні центри: Суджа та Коренево. Також українці тепер контролюють насосну газорозподільну станцію “Суджа”, єдину, через яку російський газ надходить до Австрії та Угорщини.

Цю ділянку кордону охороняли солдати-строковики окупаційної армії та кадировці. Терміни сотнями здаються в полон, а кадировці за перших новин про наближення ЗСУ втекли. Окупанти пробували застосовувати авіацію, але, за наявною інформацією, втратили три вертольоти та літак. Наші війська цього разу мають на озброєнні важку бронетехніку та системи протиповітряної оборони.

Також, вперше в історії світових воєн, українці збили щонайменше один російський вертоліт за допомогою дрона-перехоплювача. Раніше таку зброю ніхто не розробляв та не застосовував.

Реакція росії, США та ЄС

Дивно на український прорив відреагувало військове керівництво країни-агресора та їхній диктатор путін. Там показали відеозапис, де глава російського генштабу Герасимов повідомляє своєму господареві, що просування українських військ зупинено і надалі вони будуть вибиті з території росії.

Вже після того, як з’явився цей запис, українці змогли просунутися ще далі та зайняти додаткові населені пункти.

Щодо реакції наших союзників, то і в США і в Євросоюзі заявили, що Україна має повне право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по агресору на його території.

Колаж – видання “Телеграф”