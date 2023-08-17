Одеська ОДА визначила розміри “ставок” для громад на потреби ЗСУ

В мережі фейсбук з’явилося розпорядження голови ОДА Олега Кіпера стосовно звернення до громад Одеськоі області (через голів районних військових адміністрацій) з вимогою перерахувати кошти на армію і тероборону. Олег Кіпер дав чіткий термін – до 15 серпня провести позачергові сесії і перевести гроші на область.

Про це повідомляє видання “Інтент” з посиланням на журналістку Ірину Гриб, яка опублікувала розпорядження Олега Кіпера.

В документі зазначено, що “на разі існує гостра потреба забезпечення матеріально-технічної бази Збройних сил України”.

Враховуючи це, Одеська ОВА просить голів районних державних (військових) адміністрацій терміново провести роботу з головами територіальних громад, щодо прийняття рішень про передачу з місцевих бюджетів до головного бюджету в рамках відповідних місцевих програм підтримки ТРО та ЗСУ за рахунок коштів, які залишилися непрофінансованими в місцевих бюджетах вільного фінансового ресурсу.

Для кожної громади було визначено свою суму коштів: Одеса – 386,7 млн грн, Чорноморськ – 32,8 млн грн, Южне – 41 і т. д. у переліку за кожною громадою закріплена відповідна “ставка”, яку мають громади перерахувати на баланс області.

Загальна сума, яку громади мають передати Одеській ОДА складає майже мільярд гривень.

Нагадаємо, що голова Одеської ОДА Олег Кіпер підписав розпорядження про призначення директором обласного департаменту охорони здоров’я Олександра Курмишева.

Фото: Ірина Гриб, Вікіпедія