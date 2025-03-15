Чтобы удовлетворить спрос на графит, в ближайшем десятилетии в мире планируется запустить 97 графитовых шахт среднего размера. США уже определили его как один из ключевых составляющих аккумуляторов, которым грозит сбой снабжения. Также графит в список критического сырья включила и Европейская комиссия.

Поэтому украинский графит, в частности савранский, станет альтернативой иностранному.

Украинское месторождение графита – в десятке мировых производителей

Сейчас известны шесть графитовых месторождений, из которых до конца 2024-го эксплуатировалось только одно – Завалловское на Кировоградщине.

По данным компании из Великобритании Industrial Minerals, «завалловцы» входили в первую десятку среди мировых производителей природного графита.

Мощный потенциал кроется в недрах Заречного участка Завалловского месторождения, расположенного недалеко от сел Осички и Казачье Савранской общины.

Месторождение Графит-Заречный фактически подготовлено к промышленной эксплуатации. Резервы графита здесь составляют более 300 тысяч тонн.

Необходимое разрешение на добычу руды сроком на 20 лет получила компания BGV Group Management, которая в рамках собственного проекта планирует вывести Украину в мировые лидеры по снабжению сферизированного графита для современного батарейного производства Европы и США.

Стоимость проекта – примерно 400 миллионов долларов, включая строительство горнообогатительного комбината и завода по сферонизации и изготовлению высокоочищенного графита.

Поэтому графитовое месторождение Савранщины дает большие перспективы для социально-экономического развития общества.

Начиная с 2019-го инвесторы вели переговоры с местными властями о разработке карьера. По их словам, общие инвестиции в проект «Графит-Заречная» должны были составить 25 миллионов евро. Предприятие по добыче и обогащению графита с созданием 250 рабочих мест планируется зарегистрировать на территории Савранской общины. Ориентировочные поступления в государственный бюджет – 30 миллионов гривен в год. Из них 10-12 миллионов останутся на развитие Савранщины. Время реализации проекта – 20-25 лет.

Кроме этого, фирма обещает профинансировать археологические исследования памятников истории, в частности скифских курганов и обнаруженных древних поселений.

Почему местные жители были против?

Правда, весной 2021-го местные жители выступили против разработки графитового карьера на своих землях.

Для поиска компромисса в этом противостоянии в Одесской госадминеции была создана специальная рабочая группа. Ее заседание состоялось непосредственно на месте будущего месторождения, недалеко от Казацкого, где бурно обсуждались вопросы экологической безопасности окружающей среды, прежде всего повышение уровня радиационного фона и снижение уровня подземных вод в результате разработки карьера.

На опасения местных жителей, в том числе и по поводу того, что эти работы приведут к засухе, горняки предоставили аргументированные ответы. Исследования независимых специалистов подтвердили, что территория абсолютно безопасна по отношению к радиационному фону. Говорилось о вероятности изготовления в Савране литий-ионных аккумуляторов и т.д.

Также горняки утверждали, что ущерб окружающей среде и населению могут нанести не графитный карьер, а расконсервация золотоносной шахты «Майская» или продолжение работ на стратегическом геологическом объекте «Цветок».

Есть ли на Савранщине золото?

Золотое месторождение начали разрабатывать в 1993-м, после того как геологи, разведывая в окрестностях Саврани никель, нашли признаки золотоносной руды.

Одно из месторождений – Майское, расположенное на 252 гектарах, насчитывает 12 скоплений руды (рудных тел), в которых содержится не менее 150 тонн золота. Другой участок – Квитковский – составляет 668,6 гектара. Там находятся 25 скважин, из которых можно добыть 0,1-14,7 грамма золота на тонну руды.

В целом золоторудный потенциал Украины составляет свыше три тысячи тонн благородного металла. Экспертной комиссией по мониторингу ресурсной базы рудных, нерудных и твердых горючих полезных ископаемых на Савранское рудное поле (СаРП). Это месторождение Майское и рудопроявления Квитка, Капустянский, Чемерпольский, Могильнянский, Бакшанский», Савранский, Полянецкий, Недилковский, Богдановский и Завалловский. Наиболее изучены – Майское и Квитка. Они внесены в Инвестиционный атлас недропользователя.

Общий ресурсный потенциал золота СаРП оценен более чем в 470 тонн.

Геологическая информация

Золотоносный участок был обнаружен на Савранщине в 1991 году во время проведения прогнозно-геологических работ на уран. В 1991-1993 годах в ее рамках были выполнены поисково-оценочные работы, а в 1994-2000 годах проводилась горно-буровая разведка, которая из-за отсутствия финансирования не была завершена.

Были пробурены 177 оценочных и разведывательных и 40 гидрогеологических скважин. Шахтный ствол промышленного сечения достиг глубины 204 метров. В настоящее время он находится в состоянии мокрой консервации.

Средневзвешенное содержание золота в блоках – 3,4 грамма на тонну.

В конце 2020-го Государственная служба геологии и недр Украины объявила о продаже прав на добычу золота на севере Одесщины. Золотоносные участки предлагаются для разработки сроком на пять лет.

Также в Савранском рудном поле есть признаки вольфрамового орудия, что придает оптимизму выявить целое месторождение этого химического элемента.

До недавнего времени в геологических справочниках утверждалось, что недра области хранят в себе только нерудные материалы: щебень, песок, известняк, строительный камень. Однако ученые-геологи области утверждают, что подземные амбары буквально набиты и другими полезными ископаемыми.

А что думают местные власти?

Как утверждает исполняющий обязанности Савранского поселкового головы Олег Жирун, на сегодняшний день официально разрабатывается только Ольшанский гранитный карьер. А о перспективах добычи графита и золота ему неизвестно.

Справка ОЖ

Сфера использования графита – ядерная энергетика, аэрокосмическая отрасль, машиностроение, металлургия, аккумуляторы, медицина, производство синтетических алмазов, изготовление карандашей.

Цифра

К 2027-му мировой рынок графита должен достичь 21,6 миллиарда долларов, а к 2030-му, по прогнозам специалистов, спрос на него вырастет в восемь.

На два кубометра породы, добытой из «Майской», приходилось восемь граммов золота.

Для сравнения: мировая практика разработки месторождения золота начинается при наличии трех граммов драгоценного металла в кубометре руды.

Интересно

Какой слиток подарили Кучме?

В 1998-м президент Леонид Кучма получил в подарок один из первых золотых слитков, которые добыли на Савранщине. Так говорят, что савранского золота в слитке было не более двадцати пяти процентов. Остальные добавлены из других месторождений.

Также мифической оказалась информация, что савранское золото будет добывать какая-нибудь американская корпорация.

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