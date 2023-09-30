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Неоголошений візит: Одесу відвідав Високий представник Євросоюзу

Неоголошений візит: Одесу відвідав Високий представник Євросоюзу

Сьогодні, 30 вересня 2023 року, до Одеси з неоголошеним візитом прибув Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Про свій несподіваний візит політик повідомив у себе у Twitter.

«Одеса – гарне історичне місто. Він має бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Натомість він з’являється в новинах як найчастіша мета путінської війни… Я був свідком наслідків цієї війни, як Україна та Одеса платять високу ціну. Це яскравий приклад того, як росіяни намагаються вбити Україну»,

– зазначає Жозеп Боррель.

В Одесі політик встиг відвідати Свято-Преображенський собор, зруйнований в результаті ракетної атаки рашистів у ніч на 23 липня 2023 року.

За його словами, він відвідав Одесу, щоб продемонструвати Україні підтримку ЄС у її боротьбі та територіальній цілісності.

Фото Української правди

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