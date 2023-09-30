Неоголошений візит: Одесу відвідав Високий представник Євросоюзу

Сьогодні, 30 вересня 2023 року, до Одеси з неоголошеним візитом прибув Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
Про свій несподіваний візит політик повідомив у себе у Twitter.
«Одеса – гарне історичне місто. Він має бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Натомість він з’являється в новинах як найчастіша мета путінської війни… Я був свідком наслідків цієї війни, як Україна та Одеса платять високу ціну. Це яскравий приклад того, як росіяни намагаються вбити Україну»,
– зазначає Жозеп Боррель.
Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.
Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.
The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.
↓https://t.co/GSaSr71RSW
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023
В Одесі політик встиг відвідати Свято-Преображенський собор, зруйнований в результаті ракетної атаки рашистів у ніч на 23 липня 2023 року.
За його словами, він відвідав Одесу, щоб продемонструвати Україні підтримку ЄС у її боротьбі та територіальній цілісності.
Фото Української правди