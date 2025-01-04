Журналіст «Одеського життя» став чемпіоном Любашівщини з шахів

Напередодні Нового року у Любашівці відбувся відкритий чемпіонат громади з шашок та шахів під гаслом «Рухаємося до перемоги».
Майже 30 спортсменів змагалися за титул чемпіона.
Після напруженої боротьби у змаганнях із шашок призерами стали шашкісти Олександр Корецький, Олександр Волошин та Юрій Коваленко.
У шахових змагання абсолютним чемпіоном Любашівщини уже вдруге став Юрій Федорчук, який подолав усіх суперників. Друге місце виборов Олександр Кучеренко, а третє – ветеран спорту Володимир Янковенко.
Усі чемпіони та призери були нагороджені медалями, грамотами та цінними подарунками.
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Автор – Іван КОНОНЄРОВ
На знімку: Кращі шахісти Любашівщини. Чемпіон Юрій Федорчук – другий ліворуч