Журналист «Одесской жизни» стал чемпионом Любашевщины по шахматам

Почти 30 спортсменов боролись за титул чемпиона.

После напряжённой борьбы в соревнованиях по шашкам призёрами стали шашисты Александр Корецкий, Александр Волошин и Юрий Коваленко.

В шахматных соревнованиях абсолютным чемпионом Любашёвщины уже во второй раз стал Юрий Федорчук, который одолел всех соперников. Второе место занял Александр Кучеренко, а третье – ветеран спорта Владимир Янковенко.

Все чемпионы и призёры были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

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Автор — Иван КОНОНЕРОВ

На снимке: Лучшие шахматисты Любашевщины. Чемпион Юрий Федорчук – второй слева