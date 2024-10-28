В Овідіополі відбувся турнір з гандболу на призи ротарі-клубу «Одеса-Рішельє»

Хто переміг у турнірі

За роки війни любителі цієї гри на Одещині взяли шефство над батальйоном бійців, у якому служить вихованка овідіопольського гандболу, майстер спорту Світлана Пасічник. Вони передали бійцям автомобіль, різні медикаменти та прилади нічного бачення.

Першими на майданчик вийшли юні гандболісти Чорноморська та Роздільної. З перших хвилин матч був напруженим, але поступово перевага чорноморців ставала відчутнішою. Вони виграли перший тайм і завершили гру з рахунком 24:17, що дозволило їм вийти у фінал.

Друга пара команд ДЮСШ з Південного та Іванівки також вийшла на розминку. Здавалося, хлопці з Південного переможуть своїх суперників, які були молодші. Але іванівці під керівництвом Сергія Латушкова відразу захопили ініціативу і довели гру до перемоги.

Наступною грою був поєдинок за 3-тє місце між ДЮСШ з Південного та Роздільної. Гра трималася в напруженні до останньої секунди, але в кінці гандболісти з Південного вирвали перемогу – 22:21.

Фінальна гра між ДЮСШ Чорноморська та Іванівки завершилася перемогою Чорноморська. Хоча перший тайм був майже рівним (12:7), другий тайм приніс чорноморцям перевагу, кубок і золоті медалі. Іванівка отримала срібні медалі, а ДЮСШ з Південного – бронзові.

— Особливу подяку наш ротарі-клуб висловлює Одеській обласній федерації гандболу, суддівській бригаді, тренерам команд та керівникам Овідіопольського спорткомплексу, – говорить ініціатор та організатор турніру, президент РК «Одеса-Рішельє» В’ячеслав Воронков. – Змагання пройшли дуже організовано, точно відповідно до розкладу. З одного боку, ми раді зробити свій внесок у подальший розвиток спорту в нашому регіоні. З іншого – наш турнір носить і просвітницьку роль. Багато учасників турніру вперше почули про найавторитетнішу благодійну організацію світу Rotary International, яка активно працює майже в усіх країнах світу.

Гандбол на Одещині розвивається

Попри воєнний час одеський гандбол під керівництвом Обласної федерації продовжує розвиватися. Так лише цього року нові відділення дитячого гандболу відкрилися в Ізмаїлі та Ананьєві.

Це свідчить передусім про налагоджену систему підготовки спортсменів, високу кваліфікацію тренерів та суддів в одеському гандболі. Юнацька збірна Одеської області постійно займає призові місця на чемпіонатах України, а минулого року вона завоювала золоті медалі.

Регулярно проводяться різні турніри. Зокрема, в ці ж дні в Ізмаїлі пройшов чемпіонат України. Цікаво, що українську збірну ветеранів тренує колишній голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький. І зараз ця команда готується до чемпіонату Європи. Сам екс-губернатор також досі тренується та грає у гандбол.

Олександр ФЕДОРОВ, майстер спорту