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В Овідіополі відбувся турнір з гандболу на призи ротарі-клубу «Одеса-Рішельє»

В Овідіополі відбувся турнір з гандболу на призи ротарі-клубу «Одеса-Рішельє»

Змагання серед команд ДЮСШ Чорноморська, Роздільної, Южного та Іванівки розпочалися з підняття прапора України та Хвилини мовчання на честь загиблих героїв. Для Одеської обласної федерації гандболу ця подія є не просто символом нашого тривожного часу, але й відображає безпосередню співпрацю з військовими.

Хто переміг у турнірі

За роки війни любителі цієї гри на Одещині взяли шефство над батальйоном бійців, у якому служить вихованка овідіопольського гандболу, майстер спорту Світлана Пасічник. Вони передали бійцям автомобіль, різні медикаменти та прилади нічного бачення.

Першими на майданчик вийшли юні гандболісти Чорноморська та Роздільної. З перших хвилин матч був напруженим, але поступово перевага чорноморців ставала відчутнішою. Вони виграли перший тайм і завершили гру з рахунком 24:17, що дозволило їм вийти у фінал.

тренер дает указания

Останні настанови тренера перед грою

Друга пара команд ДЮСШ з Південного та Іванівки також вийшла на розминку. Здавалося, хлопці з Південного переможуть своїх суперників, які були молодші. Але іванівці під керівництвом Сергія Латушкова відразу захопили ініціативу і довели гру до перемоги.

Наступною грою був поєдинок за 3-тє місце між ДЮСШ з Південного та Роздільної. Гра трималася в напруженні до останньої секунди, але в кінці гандболісти з Південного вирвали перемогу – 22:21.

Фінальна гра між ДЮСШ Чорноморська та Іванівки завершилася перемогою Чорноморська. Хоча перший тайм був майже рівним (12:7), другий тайм приніс чорноморцям перевагу, кубок і золоті медалі. Іванівка отримала срібні медалі, а ДЮСШ з Південного – бронзові.

— Особливу подяку наш ротарі-клуб висловлює Одеській обласній федерації гандболу, суддівській бригаді, тренерам команд та керівникам Овідіопольського спорткомплексу, – говорить ініціатор та організатор турніру, президент РК «Одеса-Рішельє» В’ячеслав Воронков. – Змагання пройшли дуже організовано, точно відповідно до розкладу. З одного боку, ми раді зробити свій внесок у подальший розвиток спорту в нашому регіоні. З іншого – наш турнір носить і просвітницьку роль. Багато учасників турніру вперше почули про найавторитетнішу благодійну організацію світу Rotary International, яка активно працює майже в усіх країнах світу.

участники турнира по гандболу

Учасники турніру.

кубки ротари

Нагороди для юних гандболістів

Гандбол на Одещині розвивається

Попри воєнний час одеський гандбол під керівництвом Обласної федерації продовжує розвиватися. Так лише цього року нові відділення дитячого гандболу відкрилися в Ізмаїлі та Ананьєві.

Це свідчить передусім про налагоджену систему підготовки спортсменів, високу кваліфікацію тренерів та суддів в одеському гандболі. Юнацька збірна Одеської області постійно займає призові місця на чемпіонатах України, а минулого року вона завоювала золоті медалі.

Регулярно проводяться різні турніри. Зокрема, в ці ж дні в Ізмаїлі пройшов чемпіонат України. Цікаво, що українську збірну ветеранів тренує колишній голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький. І зараз ця команда готується до чемпіонату Європи. Сам екс-губернатор також досі тренується та грає у гандбол.

Олександр ФЕДОРОВ, майстер спорту

Александр Федоров
Александр Федоров ПРОФІЛЬ
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