ЖКСи проти керуючих компаній: які квитанції оплачувати одеситам

Назад у ЖКС?

Під управління «Сервіс Плюс» частина багатоквартирних будинків, які раніше обслуговувалися ЖКСами «Черемушки», «Фонтанський», «Вузівський», «Порто-Франківський», перейшли три-чотири роки тому.

Нещодавно на безлічі будинків, що перебувають в управлінні приватної компанії «Сервіс Плюс», з’явилися оголошення про те, що з 1 березня послуги з управління їм надає комунальне підприємство «ЖКС «Фонтанський».

Ця новина не всіх мешканців потішила. Чому?

«Сервіс Плюс» зарекомендувала себе як відповідальна і сумлінна компанія, яка достатньо зробила для наших будинків. У нас укладено договір із «Сервіс Плюс». Але ЖКС став приносити свої квитанції, що є абсолютно незаконним. І таке відбувається по всій Одесі», — пише наша читачка Вікторія Петрина.

«Це рейдерське захоплення», — стверджують у «Сервіс Плюс».

«Ці дії неправомірні. Не підписуйте жодних актів. Не піддавайтеся на провокації, — звертається до мешканців директор компанії Геннадій Іваницький. — Вони не мають законних повноважень і підстав, щоб здійснювати свою діяльність і проводити нарахування за обслуговування вашого будинку. Керуюча компанія «Сервіс Плюс» продовжує обслуговувати ваш будинок».

Не даруйте гроші ЖКСам!

Нарахування від ЖКСів мешканці отримали у квитанції ГЕРЦ. Рядок рахунку за оплату СДПТ там був нового формату: «Аванс за послуги з управління будинком». Нараховано його за березень у розмірі щомісячної плати. У квитанції уточнюється, що аванс є рекомендованим, оплачується за власним бажанням і можливістю.

Водночас «Сервіс Плюс» надіслав своїм клієнтам власні — поточні — платіжки. За послуги можна розраховуватися без комісії в банку «Восток», Приватбанку, Ощадбанку. А якщо мешканець оплатить квитанцію ГЕРЦ з авансовими нарахуваннями від ЖКСів — свої гроші він їм просто «подарує».

Так трактують ситуацію в керуючій компанії.

Роз’яснення влади: як оплачувати нові платіжки за послуги ЖКГ?

Міськрада, у віданні якої перебувають муніципальні житлово-комунальні сервіси, розмістила на своєму сайті інформацію для одеситів.

«До Одеської міської ради надходять численні звернення одеситів, які останніми днями почали отримувати одночасно рахунки від ЖКС і приватних керуючих компаній…

У лютому 2024 року після отримання скарг від мешканців було проведено інвентаризацію документації у сфері ЖКГ. Під час перевірки було виявлено численні факти підробки документів і незаконного переведення значної частини будинків зі сфери управління ЖКС «Порто-Франківський» і ЖКС «Фонтанський» у спеціально створені для цього приватні керуючі компанії. Інформацію про виявлені порушення передано до правоохоронних органів. На сьогодні відкрито кримінальні провадження, триває слідство.

Звертаємо увагу мешканців відповідних будинків: сьогодні послуги з управління вашими будинками надають відповідні КП «ЖКС». Тож рекомендуємо своєчасно оплачувати нарахування, відображені у квитанціях ГЕРЦ».

Про договори з мертвими душами

За результатами перевірки, стверджує директор департаменту ЖКГ Одеської міськради Леонід Гребенюк, виявилося, що під час переходу багатоквартирних будинків на обслуговування приватними керуючими компаніями було скоєно безліч протиправних дій.

Працівники керуючої компанії нібито фальсифікували протоколи загальних зборів. Нерідко їх не проводили взагалі. Протоколи відсутні або підписи в них підроблені. Іноді договори укладалися керуючими компаніями з одним мешканцем будинку, у якого на це не було повноважень. Є випадки підписання договорів померлими особами.

Про сервіс за протоколом і без

У те, що частину протоколів загальних зборів жителів будинків, відданих в управління приватним компаніям, фальсифіковано, повірити нескладно. Пам’ятаю, 2021 року, коли терміново знадобився сантехнік, безрезультатно нателефонувавши за «мертвими» телефонами ЖКС «Черемушки», ми звернулися в департамент ЖКГ. Там після довгого емоційного спілкування нам повідомили загадковий мобільний телефон. І номер відповів! Виявляється, ЖКС нишком передав «свої» будинки приватникам. А ми-то про це ні сном ні духом! І договору з «Черемушками» наш будинок не розривав. Не було ні зборів мешканців, ні протоколу голосування з питання укладення договірних відносин із «Сервіс Плюс». Хоча, згідно із законом, для підписання договору на послуги керуючої компанії «за» має проголосувати 51% мешканців будинку.

Загалом, порішали в департаменті ЖКГ за співвласників нишком. І, за великим рахунком, на якість обслуговування це не вплинуло.

— Із проханням обрізати високу тополю неодноразово зверталися до «Сервіс Плюс», — каже мешканець багатоквартирного будинку на проспекті Шевченка Михайло. — Але таке елементарне питання керуюча компанія вирішити не може. Що ж говорити про серйозні проблеми?

Є й інші приклади.

— У нас у будинку були і збори з «Сервіс Плюс», і протокол був, — розповідає житель багатоповерхівки на Люстдорфській дорозі. — Обслуговуємося два роки — питань узагалі немає. Порівняно з «Вузівським» — це небо і земля.

То кому платити?

Але все ж, як і кому платити за СДПТ, одеситам не дуже зрозуміло. Особливо тим, хто отримує субсидії. Адже якщо не сплатиш за отриману послугу, ризикуєш втратити допомогу від держави.

«Прийшли два різні рахунки за одне й те саме. Моє становище ускладнюється тим, що я субсидіант, і платити зобов’язаний. Скажіть кому: ЖКС або керуючій компанії», — запитує наш читач Андрій Кругляченко.

— Поки не буде винесено рішення суду про неправомірність передачі будинків від КП «ЖКС» керуючим компаніям, поки керуючі компанії надають послуги з утримання будинку, — згідно з українським законодавством, мешканці зобов’язані оплачувати їхній послуги компанії, з якою у них укладено договір і на балансі якої перебувають їхні будинки, — каже юрист Павло Бельченко. — Субсидії ж людину можуть позбавити, якщо вона не оплачувала рахунки за комунальні послуги понад три місяці. На сьогодні, до винесення судового рішення, слід оплатити квитанцію за лютий від компанії «Сервіс Плюс». Якщо ж ваш будинок змінить керуючу компанію, про це треба повідомити соціальну службу. Там інформацію про вас оновлять.

Про якість послуг та ініціативу мешканців

У проблеми, що викликала сьогодні подив і обурення тисяч жителів Одеси, є два аспекти, вважає депутат міськради Петро Обухов.

— По-перше — це нечесний спосіб переведення будинків на обслуговування іншої компанії. Я точно знаю, що в деяких будинках у мешканців або не збирали підписи, або їх обманювали. Тому нинішню ситуацію, напевно, можна назвати відновленням справедливості, — вважає депутат. — Але є і другий аспект: комунальні підприємства обслуговують будинки вкрай погано, зокрема тому, що мерія навантажує їх різними роботами, які не стосуються обслуговування конкретних будинків. Ну і крадіжки, відкати… Тому, з погляду якості послуг, приватні компанії все-таки виграють у комунальних. Але взагалі мешканці мають брати ініціативу у свої руки — створювати ОСББ і контролювати управителів. У такому разі обслуговуючу компанію, якщо будуть незадоволені її послугами, вони легко зможуть змінити.

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