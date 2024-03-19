ЖЕКи Одеси: адреси, контакти та номери телефонів для зв’язку

Публікуємо адреси та контакти телефони, за якими можна зв’язатися зі своїм житлово-комунальних сервісів в Одесі.

ЖКС «Вузівський»

Адреса центрального офісу: вулиця Шишкіна, 60а.

Телефон: (048) 705-90-74.

Час роботи: з понеділка по четвер — з 8.00 до 17.00, у п’ятницю — з 8.00 до 15.45.

Сайт: vuzovsky.od.ua

ЖКС «Чорноморський»

Адреса центрального офісу: вулиця Академіка Вільямса, 81/4.

Телефон: (048) 705-34-40.

Час роботи: з понеділка по п’ятницю — з 8.00 до 17.00, обід — з 12.00 до 13.00.

Сайт: chornomor.od.ua

ЖКС «Черемушки»

Адреса центрального офісу: вулиця Івана та Юрія Лип, 38а.

Телефон: (048) 705-33-11/12.

Час роботи: з понеділка по четвер — з 9.00 до 18.00, у п’ятницю — з 9.00 до 16.45.

Сайт: omr.gov.ua/ru/city/enterprises/jks-cheremushki.

ЖКС «Хмельницький»

Адреса центрального офісу: Серединський сквер, 1.

Телефон: (048) 705-79-69.

Час роботи: з понеділка по п’ятницю — з 8.00 до 17.00, обід — з 12.00 до 13.00.

Сайт: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080443387314

ЖКС «Фонтанський»

Адреса центрального офісу: Французький бульвар, 12а.

Телефон: (048) 740-72-62.

Час роботи: з понеділка по четвер — з 8.00 до 17.00, у п’ятницю — з 9.00 до 16.45.

Сайт: https://www.facebook.com/kp.jks.fontanskiy/

ЖКС «Порто-Франківський»

Адреса центрального офісу: вулиця Льва Толстого, 5.

Телефон: (048) 705-74-23.

Час роботи: з понеділка по п’ятницю — з 8.00 до 17.00, обід — з 12.00 до 13.00.

Сайт: porto-franko.od.ua

ЖКС «Пересипський»

Адреса центрального офісу: вулиця Чорноморського козацтва, 95.

Телефон: (048) 793-78-60.

Час роботи: з понеділка по четвер — з 8.00 до 17.00, у п’ятницю — з 8.00 до 15.45.

Сайт: сторінка «КП ЖКС «Пересипський» на «Фейсбуці».

Що робити, якщо в ЖКС не беруть слухавку

Якщо ви зателефонували на вказаний номер ЖКС, але вам так і не відповіли, телефонуйте до швидкої комунальної допомоги — 15-01. Тут вам дадуть відповідь на питання, які вас цікавлять, допоможуть зв’язати з працівником ЖЕКу і вирішити вашу проблему.

Також можете зателефонувати в Диспетчерську департаменту міського господарства — (048) 705-48-84 або (067) 705-84-48.