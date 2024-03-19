ЖЕКи Одеси: адреси, контакти та номери телефонів для зв’язку

Працівники ЖКГ, незважаючи на війну в Україні, щодня підтримують чистоту і красу вулиць, а також зберігають затишок і комфорт у наших будинках. Праця цих людей безпосередньо пов’язана з нашим благоустроєм і виживанням.
Публікуємо адреси та контакти телефони, за якими можна зв’язатися зі своїм житлово-комунальних сервісів в Одесі.
ЖКС «Вузівський»
Адреса центрального офісу: вулиця Шишкіна, 60а.
Телефон: (048) 705-90-74.
Час роботи: з понеділка по четвер — з 8.00 до 17.00, у п’ятницю — з 8.00 до 15.45.
Сайт: vuzovsky.od.ua
ЖКС «Чорноморський»
Адреса центрального офісу: вулиця Академіка Вільямса, 81/4.
Телефон: (048) 705-34-40.
Час роботи: з понеділка по п’ятницю — з 8.00 до 17.00, обід — з 12.00 до 13.00.
Сайт: chornomor.od.ua
ЖКС «Черемушки»
Адреса центрального офісу: вулиця Івана та Юрія Лип, 38а.
Телефон: (048) 705-33-11/12.
Час роботи: з понеділка по четвер — з 9.00 до 18.00, у п’ятницю — з 9.00 до 16.45.
Сайт: omr.gov.ua/ru/city/enterprises/jks-cheremushki.
ЖКС «Хмельницький»
Адреса центрального офісу: Серединський сквер, 1.
Телефон: (048) 705-79-69.
Час роботи: з понеділка по п’ятницю — з 8.00 до 17.00, обід — з 12.00 до 13.00.
Сайт: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080443387314
ЖКС «Фонтанський»
Адреса центрального офісу: Французький бульвар, 12а.
Телефон: (048) 740-72-62.
Час роботи: з понеділка по четвер — з 8.00 до 17.00, у п’ятницю — з 9.00 до 16.45.
Сайт: https://www.facebook.com/kp.jks.fontanskiy/
ЖКС «Порто-Франківський»
Адреса центрального офісу: вулиця Льва Толстого, 5.
Телефон: (048) 705-74-23.
Час роботи: з понеділка по п’ятницю — з 8.00 до 17.00, обід — з 12.00 до 13.00.
Сайт: porto-franko.od.ua
ЖКС «Пересипський»
Адреса центрального офісу: вулиця Чорноморського козацтва, 95.
Телефон: (048) 793-78-60.
Час роботи: з понеділка по четвер — з 8.00 до 17.00, у п’ятницю — з 8.00 до 15.45.
Сайт: сторінка «КП ЖКС «Пересипський» на «Фейсбуці».
Що робити, якщо в ЖКС не беруть слухавку
Якщо ви зателефонували на вказаний номер ЖКС, але вам так і не відповіли, телефонуйте до швидкої комунальної допомоги — 15-01. Тут вам дадуть відповідь на питання, які вас цікавлять, допоможуть зв’язати з працівником ЖЕКу і вирішити вашу проблему.
Також можете зателефонувати в Диспетчерську департаменту міського господарства — (048) 705-48-84 або (067) 705-84-48.