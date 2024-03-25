Ваша думка має значення: візьміть участь в опитуванні про розвиток Одеси

В Одесі готують стратегію культурного розвитку міста. Цей важливий документ буде презентований влітку 2024 року та ляже в основу подальших культурних політик. Він стане основою для оновлення культурної діяльності та визначить кроки, якими місто буде рухатися в найближчому майбутньому.
До участі в опитуванні вже долучилися керівники та представники закладів культури, креативних індустрій, туризму та профільної освіти, а також митці, меценати, громадські дієвці, медіа, представники влади та бізнесу.Опитування закінчиться 30 березня. Якщо ви також дотичні до проєктів та організацій в області культури, ви можете перейти за посиланням на анкету та поділитися вашим баченням.
Розроблена стратегія дозволить залучати в Одесу довгострокові грантові програми фінансування, оновлювати інфраструктуру та обладнання, проводити навчання та обмін досвідом.
Розробка стратегії культурного розвитку Одеси координується ГО «Пікселейтід Реалітіз» у партнерстві з Департаментом культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради.
Важливо, що робота фінансується Європейським Союзом в рамках проєкту EU4Culture, що реалізується Goethe-Institut у партнерстві з Данським інститутом культури, Чеськими Центрами та Французьким Інститутом у Грузії.