Жива пам’ять: історична Шевченкіана у «Старій Одесі» (фоторепортаж)

Все це видано в Одесі

Пройтись куточками одеської Шевченкіани… Та чи можливо це? Так, можливо, якщо завітаєте до Кав’ярні-музею «Стара Одеса». Тут, у невеличкому, але такому змістовному Музеї зібрано багато автентичних експонатів!.. Але ж ми сьогодні – про Шевченка.

Тихенько спускаюсь сходами, відкриваю двері – і перше, що бачу у музеї сьогодні, у день народження нашого Кобзаря – маловідомий (для мене до сьогодні – зовсім невідомий) портрет одеського митця Володимира Заузе…

А поруч – старовинні листівки, книжки з ілюстраціями… І все це – присвячено нашому Шевченку. І все це видано в Одесі.

Так, експозиція невелика. Але ж зверніть увагу: все це – старовинне, автентичне та, повторюю, маловідоме. Головне – все живе, і нагадує, як в Одесі зберігали пам’ять та вшановували Кобзаря.

Боже, тільки підрахувати, скільки виповнилося років оцій листівці, що була видана в Одесі ще у 1911 році! І, звісно, прочитати напис на звороті – українською…

Портрет Кобзаря в єдиному екземплярі

Так, пощастило навіть потримати у руках рекламну листівку давнього одеського торгового дому Івана Маха з портретом Шевченка. Справжній раритет! Це «жива» листівка, навіть й не листівка, а малюнок з зображенням Кобзаря. Він існує у єдиному екземплярі!

– Тарас Григорович навіть збирався жити в Одесі… Та не сталося. Вважав наше місто носієм-продовжувачем козацьких традицій. Так, не довелося поетові побувати в нашому місті. Та в Одесі жили його справжні друзі, які надсилали йому фарби, папір, книжки, сюди приходили його листи, – розповідають засновники «Старої Одеси» Ольга та Петро Манелиси.

Гортаю сторінки виданої в Одесі старовинної книжки (1914 рік видання), присвячену Шевченку. Дивна назва – «Бережіть могили». Треба розуміти як «Бережіть пам’ять»… Вражає все, особливо чорно-білі ілюстрації про дитинство та життя поета…

В Музеї все сьогодні так, немов торкаєшся сторінок буття і творчості Шевченка. Бо все зроблене з якоюсь особливою любов’ю – до історії, до людей. До самого життя…

Фото авторки