Житье-бытье на пенсии: «все закончилось» или «все только начинается»?

Довольно актуально для сегодняшнего дня: рассуждать на тему, есть ли жизнь на пенсии, а если и есть, то какая. Кто-то станет утверждать, что «все заканчивается», кто-то, как, например, мастер-кукольник Александр Бессарабов, исходя из собственного опыта, уверенно скажет, что «все только начинается». Кто-то мудро отметит, что заканчивается один период жизни, но начинается совсем другой.

Не довести себя до «растительного» образа жизни

– Дело ведь даже не в том, как продлить жизнь, как достичь долголетия. Вопрос в другом – чем наполнить собственную жизнь, как бы ни складывались обстоятельства… Я бы сказала так: пожилые люди не должны переставать взбивать сметану в стакане, не должны останавливаться в саморазвитии, чтобы не довести себя до «растительного» состояния, – уверена создатель и глава Всеукраинского союза активного долголетия «IT-бабушки» Ольга Филиппова.

Ольга знает, о чем говорит: созданный ею союз, объединивший пожилых и очень пожилых людей, для того и организовывался, чтобы понятие «активное долголетие» наполнилось конкретикой.

Я ни разу не слышала от тех, кого объединил этот союз, жалоб на маленькие пенсии, отсутствие интереса к жизни. Здесь как бы сразу начинают понимать, что житье-бытье пожилого человека – это не сидение на скамеечке у подъезда и не только «пахота» на фазенде.

Ай-ти бабушки и дедушки пользуются смартфонами, слушают советы психологов, участвуют в мастер-классах и фестивалях. А еще и в Книгу рекордов Украины попадают, как это произошло в прошлом году, когда дамы почтенного возраста вышли на подиум в костюмах, сшитых модельером Ладой Бондаревой.

Кстати, отмечу: Ладе в этом году исполнился 91 год, и сейчас она работает над новой коллекцией одежды из мешковины.

Образ украинского пенсионера постоянно меняется, если, конечно, сам человек готов к переменам, а не к нытью и постоянным жалобам на всех и на все.

Люди на пенсии начинают учить иностранные языки, порой не расстаются с любимой профессией (к примеру, одесскому врачу-дерматологу Петру Петросяну 101 год, он все еще продолжает консультировать больных). Пенсионеры словно доказывают: скучная жизнь на пенсии – это не про них. Они путешествуют, ведут блоги, овладевают IT-технологиями. А многие пенсионеры, кстати, даже меняют профессию, начиная все заново.

«Держаться на плаву»

Что касается достижений, примеров из жизни и рекордов, которые устанавливают пожилые люди, то их множество. 60-летняя пенсионерка из Одессы Светлана Гасс недавно победила в конкурсах красоты в Болгарии и США.

Девиз Светланы, как и многих других наших героев, прост: жизнь после 50-ти только начинается! Она вместе с внуком плавает в море и катается на велосипеде. А вот Лариса Михальцова из Николаева попала в модельный бизнес в 63 года. У нее тоже есть свой девиз: «Не нужно бояться собственных лет, нужно их принимать и держаться на плаву».

В мае этого года пенсионерка из Киева 62-летняя Любовь Романив тоже установила национальный рекорд Украины. Она собственноручно вышила почти две сотни украинских рушников.

Женщина на пенсии, но продолжает работать инженером-физиком на предприятии «Антонов». А вот квартира одесской мастерицы Галины Манцоровой, которой уже за 80, стала настоящим музеем вышивки, сюда даже из других городов приезжают, чтобы полюбоваться ее работами.

Поражают работы и другой одесской умелицы – 90-летней Надежды Гомонюк. Это картины, созданные из рыбьих костей. Начала ими заниматься, кстати, далеко не в молодости: первая ее «рыбная» работа появилась на свет, когда ей было 85.

И еще о вышивке и «пенсионных рекордах». В марте этого года Instagram Google поместил на аватар работу украинской мастерицы Людмилы Киселевой из Кривого Рога. Чтобы вышить лого Google в стиле «французский узелок», у женщины ушло порядка двух дней.

…Поражает история украинской «бабушки Лю». Так называют 90-летнюю пенсионерку из Днепра Людмилу Савченко. В своем почтенном возрасте она стала волонтером украинской армии. Женщина начала возить горячие обеды собственного производства и продукты раненым бойцам, поступающим в госпиталь. А еще Людмила самостоятельно выращивает цветы и овощи, потом продает их, а вырученные деньги передает в госпиталь на лечение и направляет на нужды армии. Ребята, которые проходят лечение в госпитале, и прозвали ее «Бабушкой Лю»…

Сами можем и других научим

А вот совсем другая история. Украинский пенсионер Василий Тертека из Львовской области самостоятельно построил электрокар, чтобы ездить на собственную пасеку. «Машинка» поражает: основа кузова – металлическая, вместо лобового стекла – экран старого телевизора. Основа конструкции – электровелосипед.

Украинская «бабушка-блогер» (так ее в шутку называют) Нина Дрозд из столицы имеет свой ютуб-канал, через который пропагандирует спорт, здоровое питание и прочие радости жизни для пожилых людей. Она уверена: современные пенсионеры должны продолжать учиться, после выхода на отдых овладевать тем, на что в молодости не хватало времени, и реализовывать самые смелые мечты.

Супруги Зинаида и Виктор Цаповы из Запорожья делятся собственными наработками в отношении счастья и активности в пожилом возрасте. Скоро они выступят на фестивале «Планета долгожителей» с мастер-классом «Возраст как ресурс. Миссия пожилого возраста».

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Часто при слове «пенсия» многие «выпадают в осадок». Проще говоря, пожилые люди теряются. Что же делать? Практически в каждом украинском городе есть организация, зачастую общественная, которая может стать для вас поставщиком информации о том, чем заняться людям так называемого третьего возраста, как вести полноценную жизнь и быть на одной волне с современностью.

Как говорится, было бы желание… Тут важно помнить главное: «Все закончилось» или «все только начинается» – это ваш собственный выбор.