«Планета долгожителей»: в старом одесском парке тусили вечно юные бабушки и дедушки

Глава правления ОО «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова говорит, что довольно долго решали — проводить или не проводить ли в этом году традиционный фестиваль «Планета долгожителей» с его девизом «От патефона до смартфона». И все же 7-й фестиваль стартовал, и даже назван Международным: в этом году к нему присоединились участники из США.

«Бабушки вытворяют», «бабушки тусят» — то и дело слышится перед началом фестиваля у сцены «Ракушка». Бабушки и дедушки, активные айтишники, готовятся к фестивалю — кто-то переодевается, а кто-то уже танцует, кто-то демонстрирует моднейшую масочку с собственной вышивкой, кто-то спешит на макияж. Многие пришли на фестиваль с детьми и внуками и даже правнуками.

Как же они активны, это вечно юные бабушки и дедушки, которых объединил Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки»! Улыбаются, смеются, делятся впечатлениями, и ни на кого, ни на что не жалуются.

Фестиваль открывают Ольга Филиппова и две айтишницы (обеим — за 90) Лада Бондарева и Надежда Гомонюк. И если я только начну перечислять, что они умеют, чем увлекаются, то не хватит никакого места. Вот уж в самом деле, живут люди по девизу «На пенсии жизнь только начинается».

Приветствия, пожелания — и вот уже торжественная часть переходит в настоящий праздник моды. Наши бабушки и дедушки (это уже традиция) выходят в модных одеждах на подиум. Да как! Они все умеют — и себя показать, и даже дополнить разработанные дизайнером Татьяной Николаенко костюмы-платья плодами собственной фантазии.

Парк гудит. Отдыхающие останавливаются и достают смартфоны: это таки надо запечатлеть! Бабушки? Дедушки? Да они фору кому хочешь дадут! Называется это действо выходом на подиум моделей 90-60-90. И цифры в данном случае говорят о возрасте. Одной из участниц — Ладе Бондаревой — 92. Потому и звучат бурные аплодисменты, и не хотят зрители отпускать модниц с подиума…

А далее — концерт с участием SunriseInternational Dance Company (США, руководитель — Оксана Чернюк). Сразу после представления наши айтишницы уже становятся участницами мастер-класса по фламенко от Оксаны Чернюк (смотрите подробнее в галерее ниже)

Впрочем, мастер-классов много, как и выступлений хоровых коллективов и других творческих действ. И, кажется, нет ничего такого, что не умеют наши айти-бабушки и дедушки.

А фестиваль продолжается. 27 сентября в 13.00 в парке им. Т.Г.Шевченко, на площадке «Ракушка» его участники станут гостями (и не только) театральной мастерской «Пульс города» — спектакль «Дочки и внучки войны говорят».

28 сентября в 12.00 состоится социальная акция «Чужих стариков не бывает»: айтишники посетят гериатрические отделения Одесского областного центра психического здоровья № 16 и № 18. Это тоже традиция: старикам, находящимся там, очень нужна наша и материальная поддержка в виде угощения, постельного белья, одежды и средств гигиены, и общение, и понимание, что они не одни.

Много фото – в нашей фотогалерее:

Ну, а 30 сентября, 1 и 2 октября с 10.00 до 12.00 будет проходить онлайн-тренинг по обучению цифровым инструментам GOOGLE. От жизни отставать нельзя!

Фото: Мария Котова