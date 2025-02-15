Ветеран-афганець із Кілії віддав свій мікроавтобус захисникам

Пройшовши пекло Афганістану, Іван на власному досвіді переконався: швидка евакуація може стати вирішальною у рятуванні життя поранених бійців.
Тому, коли почалась широкомасштабна війна, Іван Бажак передав на передову власний мікроавтобус для евакуації поранених.
На знак щирої вдячності бійці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова надіслали своєму помічнику з Кілії особливий подарунок – дві розмальовані гільзи. Повідомили: авто працює та рятує життя.
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