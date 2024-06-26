Замість даху – басейн, чи як одесити зруйнованого будинку намагаються не поїхати дахом

— Як тільки дрон впав, нас відразу вивели на вулицю та не пускали потім десь тиждень. Дах відсутній, почало капати на стелю в кімнаті. Потом сказали, що демонтують другий поверх. Зробили демонтаж та після – нічого не робили. Департамент не займається дахом. Були дощі, позаливало всю квартиру. Стеля вся впала, – розповідає Бендовська Тетяна Михайлівна, мешканка постраждалого будинку.

За словами людей, мешканців другого поверху потерпілої частини будинку переконали у необхідності демонтажу їхніх квартир, пообіцявши натомість нове житло. Через програмуЕ-Відродження люди справді отримали грошові сертифікати, проте обміняти їх на гроші не змогли – не вистачає фінансування.

Не пощастило й мешканцям першого поверху. Хоча їхні квартири визнали придатними до проживання, демонтаж даху змінив ситуацію на протилежну: стало значно гірше.

— Після прильоту, коли другий поверх розібрали, ми прожили місяця два. Потом вони прийшли, зробили демонтаж, який був варварський. Вони не залишили вентиляцію, під підлогу зрізали, демонтаж закінчився та ніхто сюди більш не приходив, – розповідає про свою квартиру Мітерський Олег Віталійович.

Люди самотужки спробували перекрити будинок, щоб захистити перший поверх від опадів, але звичайна плівка, яку встановили, не врятувала. Зі свого боку представники ЖКС встановили два шари брезенту на перекриття між поверхами, на жаль, це виявилося не допомогою, а тільки погіршило ситуацію, бо вода почала збиратися та організувався справжній басейн над головами, який в будь-який момент може стати водопадом та наробити лиха.

— Нові проблеми почались, коли вони перекрили якимось брезентом перекриття, злив відсутній для води, вода збирається на перекритті нашого поверху, попадає вся в квартиру. Тут йде реальний дощ. Я по квартирі ходжу під час дощу у курці від дощу. Руйнуються стелі, відвалилися шпалери, пліснява на стелі, на стінах. Я вважаю, що це має дуже погані наслідки для мого здоров’я: дихати немає чим, тільки пліснява та запах грибка, – додав свою історію боротьби за життя Дмитро Гаврилов, мешканець будинку.

Мешканці впевнені, що необхідності демонтажу другого поверху не було, а будинок навмисно хочуть довести до нежитлового стану.

— Треба було просто зробити заміну декількох стропил та сам шифер замітити – все, більше нічого не треба було робити. Грошей також вийшло б значно менше. Ми вважаємо, що вони мають замах на нашу землю, земля в цьому місці Одеси дорога, це проспект Шевченка. Сусіди поки мовчать, вважаю, вони ще не розуміють у чому справа, – поділився своїми думками про майбутнє Дмитро Гаврилов.

В той самий час у мерії Одеси посилаються на законодавчі перепони, говорять, що причина затримки у ремонтних роботах – необхідність затвердження проєктної документації відновлення будинку.

— Зустрілася з мешканцями будинку, щоб пояснити: наступного тижня почнуться роботи, готується проєктна документація. Щоб скоріше впоратися, будемо працювати разом з БФ «Десяте квітня», вони нам допоможуть та нададуть шифер та всі матеріали, які будуть потрібні, а ЖКС за свої кошти буде виконувати роботи, – прокоментувала ситуацію Вероніка Етнаровіч, радник міського голови Одеси.

За словами Вероніки Етнаровіч, ремонтні матеріали будуть придбані за рахунок коштів ООН через благодійний фонд «Десяте квітня». Тимчасове перекриття обіцяють зробити вже за два тижні. А до серпня підготувати проектну документацію, щоб розпочати капітальні ремонтні роботи. Наскільки заявлене стане реальністю, зможемо побачити вже найближчим часом. Видання «Одеське життя» буде спостерігати за розвитком подій коло цього постраждалого будинку, де продовжують жити люди в неприпустимих для життя умовах та кожного дня вирішують головне для себе питання: як самим не поїхати дахом.

Ольга Леманн