На Одещині найпопулярнішими іменами для малюків виявилися Захисник та Перемога

Ми поцікавилися, які імена для малюків були найпоширенішими торік?

— Ось уже кілька років поспіль найпопулярніше ім’я для хлопчиків — Олександр, що в перекладі означає «захисник», — розповідає начальниця Ренійського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Олена Стеценко.

— Також часто зустрічаються імена Кирило, Сергій, Дмитро, Давид, Максим і Данило. У дівчаток торік на перше місце вийшло ім’я Вікторія — «перемога». Причому в попередні роки цього імені не було в списку популярних.

У 2023 році багато дівчаток отримали імена Єва, Катерина, Дар’я, Ксенія. Деякі батьки намагаються давати дітям незвичайні імена. Ми помітили, що особливо намагаються обрати рідкісне ім’я жителі сіл Новосільське та Плавні. Тепер у громаді є Августина, Єсенія, Аріана, Олівія, Лія.

Як зазначила Олена Стеценко, 96% сімей, у яких з’явилися малюки, скористалися послугою «єМалятко»:

— За однією заявою можна не тільки зареєструвати народження дитини, а й отримати до десяти державних послуг, — розповідає Олена Вікторівна. — Одразу присвоюється ідентифікаційний код, дитина реєструється в демографічному реєстрі, у реєстрі пацієнтів, також оформлюється допомога при народженні дитини, а якщо сім’я багатодітна, то й допомога багатодітній сім’ї. Також оформляється компенсація за «Пакунок малюка», якщо батьки вирішили взяти не коробку з набором для дитини, а гроші. До речі, деякі батьки порахували, що коробку брати вигідніше.