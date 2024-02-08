В Одесской области самыми популярными именами для малышей оказались Защитник и Победа

Мы поинтересовались, какие имена для малышей были наиболее распространенными в прошлом году?

— Вот уже несколько лет подряд самое популярное имя для мальчиков – Александр, что в переводе означает «защитник», — рассказывает начальник Ренийского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Елена Стеценко.

– Также часто встречаются имена Кирилл, Сергей, Дмитрий, Давид, Максим и Даниил. У девочек в прошлом году на первое место вышло имя Виктория – «победа». Причем в предыдущие годы этого имени не было в списке популярных.

В 2023 году много девочек получили имена Ева, Екатерина, Дарья, Ксения. Некоторые родители стараются давать детям необычные имена. Мы заметили, что особенно стараются выбрать редкое имя жители сел Новосельское и Плавни. Теперь в громаде есть Августина, Есения, Ариана, Оливия, Лия.

Как отметила Елена Стеценко, 96% семей, в которых появились малыши, воспользовались услугой «єМалятко»:

— По одному заявлению можно не только зарегистрировать рождение ребенка, но и получить до десяти государственных услуг, — рассказывает Елена Викторовна. – Сразу присваивается идентификационный код, ребенок регистрируется в демографическом реестре, в реестре пациентов, также оформляется помощь при рождении ребенка, а если семья многодетная, то и помощь многодетной семье. Также оформляется компенсация за «Пакунок малюка», если родители решили взять не коробку с набором для ребенка, а деньги. Кстати, некоторые родители посчитали, что коробку брать выгоднее.