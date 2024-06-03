Чілдрен кінофест: реєстрацію на безкоштовні покази відкрито!

Зареєструватися на безкоштовні покази можна за посиланням https://childrenkinofest.com/ua/schedule/

Протягом десяти днів глядачам покажуть новинки анімації з Великої Британії, Люксембургу, Франції, Ірландії, Угорщини, Словаччини, Чехії та Норвегії, пригодницьке кіно з Нідерландів та Німеччини, класичну космооперу від знаменитого автора коміксів Мьобіуса, добірку найкращих короткометражних стрічок, знятих дітьми й торішнього переможця Чілдрен Кінофесту.

До теми: В Одесі відбудуться покази дитячого кінофестивалю: програма Чілдрен Кінофест-2024

Окрім показів відбудеться низка спеціальних подій – премʼєра мультсеріалу «Іскорки суперсил». 8 і 11 червня на фестивальному майданчику діятиме дитяча точка «Іскорки суперсил», де діти й дорослі зможуть краще познайомитися з Іскорками через різноманітні розвивальні заняття, ігри, руханки та майстер-класи.

Долучитися до фестивалю можна також віртуально: в онлайн-кінотеатрі Чілдрен Кінофесту можна буде переглянути мультсеріал «Іскорки суперсил» від ЮНІСЕФ Україна, добірку фільмів-фіналістів Дитячого кіноконкурсу, ретроспективну стрічку «Володарі часу», торішнього переможця «Душа команди», а також спеціальну програму «Коли ще звірі говорили» — добірку стрічок про тварин, до якої ввійшли гіти з попередніх едицій Чілдрен Кінофесту.

Перегляд онлайн-програми можливий лише на території України.