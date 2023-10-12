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З левом, орлами, маскаронами: про долю одного з найкрасивіших одеських будинків (фоторепортаж)

З левом, орлами, маскаронами: про долю одного з найкрасивіших одеських будинків (фоторепортаж)

Відомий будинок на розі Маразліївської та Барятинського провулку (колишнього Нахімова) — це ціла довга історія — архітектурна, сумна і навіть містична…

Про містику будинку

Почнемо з містики. Його називають (бр-р-р-р!) «будинком з повішеною». Назву дав декор на фасаді — зображення дівчини «з петлею на шиї». Наче барельєф нагадує нам про родичку чи то першого власника будинку, чи його архітектора, яка повісилась…

Дом с повешеной. Котова

Хай там що, а подібні зображення є в Одесі на інших будівлях. Про дам із мотузками на шиях, які зустрічаються на одеських фасадах, читайте у матеріалі «Одеського життя» із коментарями одеського краєзнавця Дмитра Жданова.

Ще нагадаємо: справжньою прикрасою будинку (вже без містики) були два орли на кулях і лев. Зараз їх можна побачити тільки на старовинних світлинах та листівках…

Дом с повешеной. Котова

З історії красеня-будинку

Про історію цього архітектурного витвору розповідало «Одеське життя». Будинок був створений в перші роки минулого століття. Його називають справжнім витвором мистецтва, створеним одним із найкращих архітекторів-модерністів Одеси — Мойсеєм Лінецьким у співавторстві із Самуїлом Гальперсоном. Пам’ятка історії та архітектури місцевого значення.

Дом с повешеной. Котова

У 1902-1903 роках на ділянці під номером два виріс справжній шедевр орнаментального модерну — стилю на той час модного та дорогого під час проєктування, —

повідомляє ресурс «Архітектура Одеси».

«Я руйнуюсь і скоро впаду»

Окрім лева та орлів на кулях будинок з часом втратив і кілька інших по-справжньому значущих елементів. Маскарони останнього поверху з боку Маразліївської втрачені до єдиного, але збережені (не всі!) з боку Барятинського провулку. Втрачені вази. Більшість балконів позбулася кам’яних стійок огорож…

Дом с повешеной. Котова«Я руйнуюсь і скоро впаду»: так якось заволав про допомогу одеська пам’ятка архітектури. Було це в липні 2020 року: банер з таким написом «прикрасив» історичний будинок. Жителі будинку ще раз хотіли нагадати про стан нашої культурної спадщини. Негода розправилася з банером: його зірвав вітер.

Дом с повешеной. Котова
Дом с повешеной. Котова

Як тоді розповідало «Одеське життя», одеський бізнесмен Олександр Варваренко давно намагався отримати дозвіл на відновлення колись багатого декору будинку. Він хотів це зробити за власний кошт, повернути орлів і лева на місце, відтворити унікальний декор пам’ятки архітектури. В Києві відмовили у видачі дозволу на реставрацію…

Проблема з будинком залишилася. І не одна…

Пам’ятку архітектури будуть реставрувати?!

У листопаді 2021 року ми почули гарну новину: старовинний будинок знов стане красенем. На нього чекає ремонт та реставрація. Буде відремонтовано-відреставровано дах та фасад…

Далі? Далі — війна!..

Ми знов на розі Маразліївської та Барятинського провулку… Дівчина з фасаду   дивиться (чи це тільки так здається?) похмуро. Тріщини йдуть по її обличчю. Над нею — все ще гірше…

Дом с повешеной. Котова

І взагалі це той випадок, коли краще не придивлятись до деталей. А як до них не придивлятись? Он вище, там, де колись жив собі лев в оточенні орлів, вже «дерева» проросли…

«Чекаємо і сподіваємося на краще»

Як повідомляє ресурс «Думська», «скульптури (скульптор — Юрій Янакій) орлів і лева, що прикрашали до 1917 року фасад величного прибуткового будинку на розі Маразліївської та  Барятинського провулка повернуться на своє місце, якщо мерія дасть дозвіл».

Дом с повешеной. Котова

«Ініціатор відновлення бізнесмен Олександр Варваренко каже, що про монтаж скульптур поки не йдеться — місто все ще не погодило роботи».

Мешканці будинку власним коштом відремонтували під’їзд, відтворили втрачені ажурні ворота в’їзної арки, різьблені двері квартир і зараз роблять дах. Однак повний ремонт будівлі, який фахівці оцінюють у 200-400 тисяч доларів, залежно від матеріалів, вони не потягнуть. Одесити звернулися до мерії з пропозицією розділити витрати. Однак у міській раді при доволі позитивному ставленні до самої ідеї поскаржилися на відсутність вільних фінансів.

«Думська» додає коментар Олександр Варваренка:

Для початку потрібно зміцнити постамент, зробити ремонт хоча б частини фасаду… Ми вкотре написали запит до муніципального департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, який очолює Іван Ліптуга, щоб нам дозволили за власні кошти відремонтувати фасад і встановити скульптури. Чекаємо і сподіваємося на краще…

Дом с повешеной. Котова

Фото будинку сьогодні – Марія Котова; фото скульптур – dumskaya.net; старовинне фото будівлі — ресурс «Стара Одеса у фото»

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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