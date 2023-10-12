З левом, орлами, маскаронами: про долю одного з найкрасивіших одеських будинків (фоторепортаж)

Про містику будинку

Почнемо з містики. Його називають (бр-р-р-р!) «будинком з повішеною». Назву дав декор на фасаді — зображення дівчини «з петлею на шиї». Наче барельєф нагадує нам про родичку чи то першого власника будинку, чи його архітектора, яка повісилась…

Хай там що, а подібні зображення є в Одесі на інших будівлях. Про дам із мотузками на шиях, які зустрічаються на одеських фасадах, читайте у матеріалі «Одеського життя» із коментарями одеського краєзнавця Дмитра Жданова.

Ще нагадаємо: справжньою прикрасою будинку (вже без містики) були два орли на кулях і лев. Зараз їх можна побачити тільки на старовинних світлинах та листівках…

З історії красеня-будинку

Про історію цього архітектурного витвору розповідало «Одеське життя». Будинок був створений в перші роки минулого століття. Його називають справжнім витвором мистецтва, створеним одним із найкращих архітекторів-модерністів Одеси — Мойсеєм Лінецьким у співавторстві із Самуїлом Гальперсоном. Пам’ятка історії та архітектури місцевого значення.

У 1902-1903 роках на ділянці під номером два виріс справжній шедевр орнаментального модерну — стилю на той час модного та дорогого під час проєктування, —

повідомляє ресурс «Архітектура Одеси».

«Я руйнуюсь і скоро впаду»

Окрім лева та орлів на кулях будинок з часом втратив і кілька інших по-справжньому значущих елементів. Маскарони останнього поверху з боку Маразліївської втрачені до єдиного, але збережені (не всі!) з боку Барятинського провулку. Втрачені вази. Більшість балконів позбулася кам’яних стійок огорож…

«Я руйнуюсь і скоро впаду»: так якось заволав про допомогу одеська пам’ятка архітектури. Було це в липні 2020 року: банер з таким написом «прикрасив» історичний будинок. Жителі будинку ще раз хотіли нагадати про стан нашої культурної спадщини. Негода розправилася з банером: його зірвав вітер.

Як тоді розповідало «Одеське життя», одеський бізнесмен Олександр Варваренко давно намагався отримати дозвіл на відновлення колись багатого декору будинку. Він хотів це зробити за власний кошт, повернути орлів і лева на місце, відтворити унікальний декор пам’ятки архітектури. В Києві відмовили у видачі дозволу на реставрацію…

Проблема з будинком залишилася. І не одна…

Пам’ятку архітектури будуть реставрувати?!

У листопаді 2021 року ми почули гарну новину: старовинний будинок знов стане красенем. На нього чекає ремонт та реставрація. Буде відремонтовано-відреставровано дах та фасад…

Далі? Далі — війна!..

Ми знов на розі Маразліївської та Барятинського провулку… Дівчина з фасаду дивиться (чи це тільки так здається?) похмуро. Тріщини йдуть по її обличчю. Над нею — все ще гірше…

І взагалі це той випадок, коли краще не придивлятись до деталей. А як до них не придивлятись? Он вище, там, де колись жив собі лев в оточенні орлів, вже «дерева» проросли…

«Чекаємо і сподіваємося на краще»

Як повідомляє ресурс «Думська», «скульптури (скульптор — Юрій Янакій) орлів і лева, що прикрашали до 1917 року фасад величного прибуткового будинку на розі Маразліївської та Барятинського провулка повернуться на своє місце, якщо мерія дасть дозвіл».

«Ініціатор відновлення бізнесмен Олександр Варваренко каже, що про монтаж скульптур поки не йдеться — місто все ще не погодило роботи».

Мешканці будинку власним коштом відремонтували під’їзд, відтворили втрачені ажурні ворота в’їзної арки, різьблені двері квартир і зараз роблять дах. Однак повний ремонт будівлі, який фахівці оцінюють у 200-400 тисяч доларів, залежно від матеріалів, вони не потягнуть. Одесити звернулися до мерії з пропозицією розділити витрати. Однак у міській раді при доволі позитивному ставленні до самої ідеї поскаржилися на відсутність вільних фінансів.

«Думська» додає коментар Олександр Варваренка:

Для початку потрібно зміцнити постамент, зробити ремонт хоча б частини фасаду… Ми вкотре написали запит до муніципального департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, який очолює Іван Ліптуга, щоб нам дозволили за власні кошти відремонтувати фасад і встановити скульптури. Чекаємо і сподіваємося на краще…

Фото будинку сьогодні – Марія Котова; фото скульптур – dumskaya.net; старовинне фото будівлі — ресурс «Стара Одеса у фото»