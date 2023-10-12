Новости Одессы и Одесской области

Со львом, орлами, маскаронами: о судьбе одного из самых красивых одесских домов (фоторепортаж)

Со львом, орлами, маскаронами: о судьбе одного из самых красивых одесских домов (фоторепортаж)

Известное здание на углу Маразлиевской и Барятинского переулка (бывшего Нахимова) — это целая длинная история — архитектурная, грустная и даже мистическая…

О мистике дома

Начнем с мистики. Его называют (бр-р-р-р!) «домом с повешенной». Название дал декор на фасаде — изображение девушки «с петлей на шее». Будто бы барельеф напоминает нам о провесившейся родственнице то ли первого владельца дома, то ли его архитектора…

Дом с повешеной. Котова

Как бы там ни было, но подобные изображения есть в Одессе и на других зданиях. О дамах с веревками на шеях, которые встречаются на одесских фасадах, читайте в материале «Одесской жизни» с комментариями одесского краеведа Дмитрия Жданова.

Еще напомним: настоящим украшением дома (уже без мистики) были два орла на шарах и лев. Сейчас их можно увидеть только на старинных фотографиях и открытках.

Дом с повешеной. Котова

Из истории красавца-дома

Об истории этого памятника архитектуры рассказывала «Одесская жизнь».

Дом был создан в первые годы прошлого столетия. Его называют настоящим произведением искусства, созданным одним из лучших архитекторов-модернистов Одессы Моисеем Линецким в соавторстве с Самуилом Гальперсоном. Памятник истории и архитектуры местного значения.

Дом с повешеной. Котова

В 1902-1903 годах на участке под номером два вырос настоящий шедевр орнаментального модерна — стиля в те времена модного и дорогого при проектировании, —

сообщает ресурс «Архитектура Одессы».

«Я разрушаюсь и скоро упаду»

Кроме льва и орлов на шарах, дом со временем потерял и несколько других по-настоящему значимых элементов. Маскароны последнего этажа со стороны Маразлиевской утрачены до единого, сохранены (не все!) со стороны Барятинского переулка. Утеряны вазы. Большинство балконов лишились каменных стоек заборов.

Дом с повешеной. Котова

«Я разрушаюсь и скоро упаду»: так однажды возопил о помощи одесский памятник архитектуры. Это было в июле 2020 года: баннер с такой надписью «украсил» исторический дом. Жители дома еще раз хотели напомнить о состоянии нашего культурного наследия. Ненастье расправилось с баннером: его сорвал ветер.

Дом с повешеной. Котова
Дом с повешеной. Котова

Как тогда рассказывала «Одесская жизнь», одесский бизнесмен Александр Варваренко давно пытался получить разрешение на восстановление некогда богатого декора дома. Он хотел это сделать за свой счет, вернуть орлов и льва на место, воспроизвести уникальный декор памятника архитектуры. В Киеве отказали в выдаче разрешения на реставрацию…

Проблема с домом осталась. И не одна…

Достопримечательность архитектуры будут реставрировать?!

В ноябре 2021 года мы услышали хорошую новость: старинный дом снова станет красавцем. Его ожидает ремонт и реставрация. Будет отремонтированы-отреставрированы крыша и фасад.

Дальше? Дальше — война!

… Мы снова на углу Маразлиевской и Барятинского переулка… Девушка с фасада смотрит (это только так кажется?) мрачно. Трещины идут по ее лицу. Над ней — все еще хуже…

Дом с повешеной. Котова

И вообще это тот случай, когда лучше не присматриваться к деталям. А как к ним не присматриваться? Вон выше, там, где когда-то жил себе лев в окружении орлов, уже «деревья» проросли…

«Ждем и надеемся на лучшее»

Как сообщает ресурс «Думская», «скульптуры (скульптор Юрий Янакий) орлов и льва, украшавших до 1917 года фасад величественного доходного дома на углу Маразлиевской и Барятинского переулка, вернутся на свое место, если мэрия даст разрешение».

Дом с повешеной. Котова

«Инициатор восстановления бизнесмен Александр Варваренко говорит, что о монтаже скульптур пока речь не идет — город все еще не согласовал работы».

Жители дома за свой счет отремонтировали подъезд, воспроизвели утраченные ажурные ворота въездной арки, резные двери квартир и сейчас делают крышу. Однако полный ремонт здания, который специалисты оценивают в 200-400 тысяч долларов, в зависимости от материалов они не потянут. Одесситы обратились в мэрию с предложением разделить затраты. Однако в городском совете при достаточно позитивном отношении к самой идее пожаловались на отсутствие свободных финансов.

«Думская» добавляет комментарий Александра Варваренко:

Для начала нужно укрепить постамент, сделать ремонт хотя бы части фасада… Мы в очередной раз написали запрос в муниципальный департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции, который возглавляет Иван Липтуга, чтобы нам разрешили за свой счет отремонтировать фасад и установить скульптуры. Ждем и надеемся на лучшее…

Дом с повешеной. Котова

Фото дома сегодня — Мария Котова; фото скульптур — dumskaya.net; старинное фото здания — ресурс «Старая Одесса в фото»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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