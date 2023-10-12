Со львом, орлами, маскаронами: о судьбе одного из самых красивых одесских домов (фоторепортаж)

О мистике дома

Начнем с мистики. Его называют (бр-р-р-р!) «домом с повешенной». Название дал декор на фасаде — изображение девушки «с петлей на шее». Будто бы барельеф напоминает нам о провесившейся родственнице то ли первого владельца дома, то ли его архитектора…

Как бы там ни было, но подобные изображения есть в Одессе и на других зданиях. О дамах с веревками на шеях, которые встречаются на одесских фасадах, читайте в материале «Одесской жизни» с комментариями одесского краеведа Дмитрия Жданова.

Еще напомним: настоящим украшением дома (уже без мистики) были два орла на шарах и лев. Сейчас их можно увидеть только на старинных фотографиях и открытках.

Из истории красавца-дома

Об истории этого памятника архитектуры рассказывала «Одесская жизнь».

Дом был создан в первые годы прошлого столетия. Его называют настоящим произведением искусства, созданным одним из лучших архитекторов-модернистов Одессы Моисеем Линецким в соавторстве с Самуилом Гальперсоном. Памятник истории и архитектуры местного значения.

В 1902-1903 годах на участке под номером два вырос настоящий шедевр орнаментального модерна — стиля в те времена модного и дорогого при проектировании, —

сообщает ресурс «Архитектура Одессы».

«Я разрушаюсь и скоро упаду»

Кроме льва и орлов на шарах, дом со временем потерял и несколько других по-настоящему значимых элементов. Маскароны последнего этажа со стороны Маразлиевской утрачены до единого, сохранены (не все!) со стороны Барятинского переулка. Утеряны вазы. Большинство балконов лишились каменных стоек заборов.

«Я разрушаюсь и скоро упаду»: так однажды возопил о помощи одесский памятник архитектуры. Это было в июле 2020 года: баннер с такой надписью «украсил» исторический дом. Жители дома еще раз хотели напомнить о состоянии нашего культурного наследия. Ненастье расправилось с баннером: его сорвал ветер.

Как тогда рассказывала «Одесская жизнь», одесский бизнесмен Александр Варваренко давно пытался получить разрешение на восстановление некогда богатого декора дома. Он хотел это сделать за свой счет, вернуть орлов и льва на место, воспроизвести уникальный декор памятника архитектуры. В Киеве отказали в выдаче разрешения на реставрацию…

Проблема с домом осталась. И не одна…

Достопримечательность архитектуры будут реставрировать?!

В ноябре 2021 года мы услышали хорошую новость: старинный дом снова станет красавцем. Его ожидает ремонт и реставрация. Будет отремонтированы-отреставрированы крыша и фасад.

Дальше? Дальше — война!

… Мы снова на углу Маразлиевской и Барятинского переулка… Девушка с фасада смотрит (это только так кажется?) мрачно. Трещины идут по ее лицу. Над ней — все еще хуже…

И вообще это тот случай, когда лучше не присматриваться к деталям. А как к ним не присматриваться? Вон выше, там, где когда-то жил себе лев в окружении орлов, уже «деревья» проросли…

«Ждем и надеемся на лучшее»

Как сообщает ресурс «Думская», «скульптуры (скульптор Юрий Янакий) орлов и льва, украшавших до 1917 года фасад величественного доходного дома на углу Маразлиевской и Барятинского переулка, вернутся на свое место, если мэрия даст разрешение».

«Инициатор восстановления бизнесмен Александр Варваренко говорит, что о монтаже скульптур пока речь не идет — город все еще не согласовал работы».

Жители дома за свой счет отремонтировали подъезд, воспроизвели утраченные ажурные ворота въездной арки, резные двери квартир и сейчас делают крышу. Однако полный ремонт здания, который специалисты оценивают в 200-400 тысяч долларов, в зависимости от материалов они не потянут. Одесситы обратились в мэрию с предложением разделить затраты. Однако в городском совете при достаточно позитивном отношении к самой идее пожаловались на отсутствие свободных финансов.

«Думская» добавляет комментарий Александра Варваренко:

Для начала нужно укрепить постамент, сделать ремонт хотя бы части фасада… Мы в очередной раз написали запрос в муниципальный департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции, который возглавляет Иван Липтуга, чтобы нам разрешили за свой счет отремонтировать фасад и установить скульптуры. Ждем и надеемся на лучшее…

Фото дома сегодня — Мария Котова; фото скульптур — dumskaya.net; старинное фото здания — ресурс «Старая Одесса в фото»