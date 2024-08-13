Якщо не встигли поновити військово-облікові дані: як уникнути штрафу?

Тих, хто не оновив військово-облікові дані до 17 липня 2024 року, можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень. Постанову про накладення штрафу виписує ТЦК (військкомат).
Постанову можна оскаржити, наприклад, у таких випадках:
- якщо людині не повідомили про застосування штрафних санкцій;
- якщо громадянин має докази невинності (не встиг оновити дані через хворобу або з інших поважних причин);
- якщо громадянина не повідомили про дату, час та місце розгляду справи про накладення штрафу та в інших випадках.
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При цьому слід зазначити, що оскаржити можна лише протягом 10 днів з дати винесення ухвали.
Як діяти, щоб уникнути штрафу, проконсультують юристи безкоштовної правової допомоги за телефоном 0800-213-103 (у будні з 8.00 до 18.00, усі дзвінки безкоштовні). Або звертайтесь до найближчого бюро юридичної допомоги, адреси бюро можна знайти за цим посиланням.
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