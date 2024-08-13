Если не успели обновить военно-учетные данные: как можно избежать штрафа?

Постановление можно обжаловать, например, в таких случаях:

если человеку не сообщили о применении штрафных санкций;

если гражданин имеет доказательства невиновности (не успел обновить данные из-за болезни или по другим уважительным причинам);

если гражданина не уведомили о дате, времени и месте рассмотрения дела о наложении штрафа и в других случаях.

При этом следует отметить, что обжаловать можно только в течение 10 дней с даты вынесения постановления.

Как действовать, чтобы избежать штрафа, проконсультируют юристы бесплатной правовой помощи по телефону 0800-213-103 (в будни с 8.00 до 18.00, все звонки бесплатные). Или обращайтесь в ближайшее бюро юридической помощи, адреса бюро можно найти по этой ссылке.

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