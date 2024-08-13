Новости Одессы и Одесской области

Если не успели обновить военно-учетные данные: как можно избежать штрафа?

Если не успели обновить военно-учетные данные: как можно избежать штрафа?

Тех, кто не обновил военно-учетные данные до 17 июля 2024 года, могут оштрафовать на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен. Постановление о наложении штрафа выписывает ТЦК (военкомат).

Постановление можно обжаловать, например, в таких случаях:

  • если человеку не сообщили о применении штрафных санкций;
  • если гражданин имеет доказательства невиновности (не успел обновить данные из-за болезни или по другим уважительным причинам);
  • если гражданина не уведомили о дате, времени и месте рассмотрения дела о наложении штрафа и в других случаях.

Читайте также: Где обновить военно-учетные данные тем, кто не сделал этого вовремя

При этом следует отметить, что обжаловать можно только в течение 10 дней с даты вынесения постановления.

Как действовать, чтобы избежать штрафа, проконсультируют юристы бесплатной правовой помощи по телефону 0800-213-103 (в будни с 8.00 до 18.00, все звонки бесплатные). Или обращайтесь в ближайшее бюро юридической помощи, адреса бюро можно найти по этой ссылке.

Еще по теме: Бронирование через Дію: сколько отсрочек получено за неделю в Одесской области.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua