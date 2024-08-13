Если не успели обновить военно-учетные данные: как можно избежать штрафа?

Тех, кто не обновил военно-учетные данные до 17 июля 2024 года, могут оштрафовать на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен. Постановление о наложении штрафа выписывает ТЦК (военкомат).
Постановление можно обжаловать, например, в таких случаях:
- если человеку не сообщили о применении штрафных санкций;
- если гражданин имеет доказательства невиновности (не успел обновить данные из-за болезни или по другим уважительным причинам);
- если гражданина не уведомили о дате, времени и месте рассмотрения дела о наложении штрафа и в других случаях.
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При этом следует отметить, что обжаловать можно только в течение 10 дней с даты вынесения постановления.
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