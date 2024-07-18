Де оновити військово-облікові дані тим, хто не зробив цього вчасно

16 липня завершився 60-денний період надання послуги з уточнення даних військовозобов’язаних у ЦНАПах.

Одеська область увійшла до п’ятірки найактивніших регіонів країни з уточнення облікових даних військовозобов’язаних через ЦНАПи.

За цей період понад 80 тисяч жителів Одеської області виконали норму закону й уточнили облікові дані швидко та зручно в Центрах надання адмінпослуг, повідомили в Одеській облдержадміністрації.

Два місяці працівники ЦНАПів по всій країні допомагали українцям уточнювати персональні дані, чим розвантажили роботу ТЦК.

В Одеській області до процесу долучили 495 адміністраторів.

В останні два тижні кількість звернень до Центрів надання адмінпослуг збільшилася в 4 рази, тому працівники ЦНАПів продовжували працювати навіть у вихідні.

“Багато хто, вочевидь, відкладав це на останній момент або розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані. Але зараз ми маємо таку ситуацію, на жаль, що під час спеки люди стоять у чергах”, – сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, ті, хто не оновив свої військово-облікові дані вчасно, можуть отримати штрафи. Однак ці штрафи не будуть розсилати автоматично.

За даними Міноборони, близько 4,5 млн українців уже оновили свої військово-облікові дані. З них 3 млн 200 тис. зробили це через Резерв+ і отримали можливість завантажити електронні військово-облікові документи.