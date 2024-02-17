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Як обміняти товар або повернути гроші за нього без чека

Як обміняти товар або повернути гроші за нього без чека

Коли покупець хоче повернути товар у магазин, продавець перш за все запитує, чи зберіг він чек. Тож багато хто думає, що без документального підтвердження покупки повернути чи обміняти її вже не вийде. Але юристка Одеського бюро правової допомоги №3 Одеського міського центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги Тетяна Піроженко пояснила, як діяти в такій ситуації.

Підтвердити факт оплати

Стаття 9 Закону «Про захист прав споживачів» передбачає право протягом 14 днів обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо він не задовольнив покупця за: формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. При цьому, якщо:

  • товар не використовувався і зберіг свій вигляд, властивості, пломби, ярлики;
  • збережено розрахунковий документ (у тому числі електронний).

Але в житті буває так, що чек або інший розрахунковий документ втрачено. У такому разі необхідно написати заяву на ім’я директора магазину про отримання копії товарного чека. Підтвердити факт оплати можуть також:

  • гарантійний талон;
  • інструкція з експлуатації;
  • техпаспорт;
  • звірка штрих-коду на пакуванні з базою продавця;
  • свідчення очевидців;
  • відео з камер спостереження тощо.

Головне, щоб у документі була вказана інформація про продавця, дата здійснення покупки, назва товару і його ціна.

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Два способи захистити свої права

Якщо продавець відмовляється обміняти товар або повернути гроші, покупець має два способи захисту своїх прав.

Перший спосіб — досудовий

Передбачає звернення до продавця з письмовою заявою або скаргою у двох примірниках (один — продавцю, другий — покупцю, з відміткою про прийняття). Якщо заяву не приймають, споживач може звернутись до територіального органу Держспоживслужби України. Термін розгляду скарги — 1 місяць.

Адреса для звернень: м. Одеса, вул. 7-ма Пересипська, 6.

Другий спосіб — судовий

Передбачає звернення до суду (за місцем проживання, заподіяння шкоди або виконання договору). Зазначимо, що споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням  прав.

Запам’ятайте, що відмова повернути або обміняти товар без наявності чека — це порушення прав споживача.

Як отримати безоплатну правничу допомогу в Одесі?

  • у контактному центрі системи БПД за номером 0 (800) 213-103 з 8.00 до 18.00;
  • за номером (044) 363-10-41 — для дзвінків з-за кордону;
  • у Телеграмі за номером (067) 72-13-103;
  • у телеграм-боті t.me/LegalAidUkraineBot.

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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ

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