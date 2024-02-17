Як обміняти товар або повернути гроші за нього без чека

Підтвердити факт оплати

Стаття 9 Закону «Про захист прав споживачів» передбачає право протягом 14 днів обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо він не задовольнив покупця за: формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. При цьому, якщо:

товар не використовувався і зберіг свій вигляд, властивості, пломби, ярлики;

збережено розрахунковий документ (у тому числі електронний).

Але в житті буває так, що чек або інший розрахунковий документ втрачено. У такому разі необхідно написати заяву на ім’я директора магазину про отримання копії товарного чека. Підтвердити факт оплати можуть також:

гарантійний талон;

інструкція з експлуатації;

техпаспорт;

звірка штрих-коду на пакуванні з базою продавця;

свідчення очевидців;

відео з камер спостереження тощо.

Головне, щоб у документі була вказана інформація про продавця, дата здійснення покупки, назва товару і його ціна.

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Два способи захистити свої права

Якщо продавець відмовляється обміняти товар або повернути гроші, покупець має два способи захисту своїх прав.

Перший спосіб — досудовий

Передбачає звернення до продавця з письмовою заявою або скаргою у двох примірниках (один — продавцю, другий — покупцю, з відміткою про прийняття). Якщо заяву не приймають, споживач може звернутись до територіального органу Держспоживслужби України. Термін розгляду скарги — 1 місяць.

Адреса для звернень: м. Одеса, вул. 7-ма Пересипська, 6.

Другий спосіб — судовий

Передбачає звернення до суду (за місцем проживання, заподіяння шкоди або виконання договору). Зазначимо, що споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням прав.

Запам’ятайте, що відмова повернути або обміняти товар без наявності чека — це порушення прав споживача.

Як отримати безоплатну правничу допомогу в Одесі?

у контактному центрі системи БПД за номером 0 (800) 213-103 з 8.00 до 18.00;

за номером (044) 363-10-41 — для дзвінків з-за кордону;

у Телеграмі за номером (067) 72-13-103;

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