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Як повернути або обміняти товар, куплений зі знижкою або на розпродажі

Як повернути або обміняти товар, куплений зі знижкою або на розпродажі

Кінець року завжди насичений всілякими знижками, акціями та розпродажами. Чорна п’ятниця, новорічні свята… купується величезна кількість товарів. Розповідаємо, чи можна обміняти або повернути товари, якщо з якоїсь причини вони не підійшли або виявилися зіпсованими.

Який товар можна обміняти

Якщо товар був куплений під час розпродажів або під час Чорної п’ятниці — це не означає, що обміну та поверненню він не підлягає. Розпродаж — це всього лише маркетинговий хід магазину, щоб продати залежаний товар. А отже, покупець може повернути або обміняти будь-який товар — куплений як за акцією, так і в інший час. При цьому важливо знати кілька моментів.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів», покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого його було придбано, якщо товар не задовольнив покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням. Зробити це можна протягом 14 днів.

Обміняти товар належної якості можна тільки в разі, якщо він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ (чек). Особливу увагу потрібно звернути на те, що деякі товари включено до переліку продукції, яка обміну та поверненню не підлягає (наприклад, гребінці, шкарпетки, косметична продукція).

Який товар можна повернути

Якщо ж на момент обміну аналогічного товару немає в продажу, покупець може повернути свої гроші протягом семи днів після запиту.

Для цього необхідно виконати кілька дій:

  • звернутися до продавця і написати заяву на повернення коштів;
  • повернути придбаний товар у цілій упаковці та з повною комплектацією, зазначеною в технічній документації (техпаспорті);
  • надати квитанцію про купівлю, товарний або касовий чек.

Як повернути зіпсований товар

Щодо товарів неналежної якості правила дещо інші. Вони прописані в статті 8 закону і дають право споживачеві вимагати:

  • пропорційного зменшення ціни;
  • безоплатного усунення недоліків товару;
  • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Якщо недоліки товару істотні, такі, що не можуть бути усунуті або для їх усунення потрібно понад 14 днів, споживач має право повернути суму товару або замінити товар на аналогічний.

Які товари не можна повернути

Серед товарів належної якості є й такі, які не підлягають обміну або поверненню.

Так, згідно з Постановою Кабміну «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» №172 від 19 березня 1994 року (у редакції від 7.12.2005 р.), не можна повернути в магазин або обміняти:

  • продовольчі товари;
  • лікарські засоби;
  • предмети гігієни;
  • фотопапір, друковані видання;
  • парфумерні та косметичні вироби;
  • вироби з пера та пуху; вироби;
  • дитячі іграшки (м’які та гумові надувні);
  • зубні щітки, мундштуки;
  • апарати та помазки для гоління;
  • гребінці та масажні щітки;
  • сурдини (для духових музичних інструментів);
  • скрипкові підборіддя;
  • рукавички, тканини;
  • тюлегардинні та мереживні полотна;
  • метражні килимові вироби;
  • натільна білизна;
  • постільна білизна;
  • панчішно-шкарпеткові вироби;
  • товари в аерозольній упаковці;
  • пиломатеріали, погонажні (плінтус, лиштва) і плитні матеріали (деревоволокнисті та деревостружкові плити, фанера), скло, нарізані або розкроєні під розмір покупця;
  • вироби з натурального і штучного волосся (перуки);
  • товари для новонароджених (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо);
  • інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо);
  • ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

Марія Васильєва

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