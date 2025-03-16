Хто може отримати безкоштовні послуги?
- Люди, які опинилися в складних життєвих обставинах і не мають можливості самостійно себе обслуговувати (наприклад, самотні пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї).
- Особи, яким необхідна термінова допомога.
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Які послуги можна отримати?
- Допомога по дому – прибирання, приготування їжі, купівля продуктів і ліків, оплата комунальних послуг.
- Супровід – якщо потрібно потрапити до лікарні, соцслужби, банку чи магазину.
- Спілкування та підтримка – допомога в оформленні документів, контактах із родичами, роз’ясненні соціальних прав.
- Термінова допомога – якщо різко погіршилося самопочуття, соцпрацівник допоможе викликати лікаря або вирішити термінове питання.
- Тимчасове розміщення – можливе в спеціалізованих установах (умови залежать від категорії особи та її доходу).
- Допомога у розв’язанні конфліктів – якщо виникли розбіжності з родичами або сусідами, соцпрацівник допоможе знайти вихід із ситуації.
- Допомога у відновленні навичок – якщо людина перенесла хворобу або травму, соцпрацівник допоможе відновити втрачені побутові навички.
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Як отримати допомогу?
Зверніться до органу соцзахисту за місцем проживання. Протягом 10 робочих днів проведуть оцінку вашої ситуації та ухвалять рішення, а умови допомоги пропишуть у договорі.
Важливо! Якщо потрібна разова або термінова допомога, договір не потрібен.
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