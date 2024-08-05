Які кавуни та дині продають в Одесі: ціни на ринках та в супермаркетах (ОНОВЛЕНО)

Ринкові кавуни

Красунчики кавуни зараз є любих розмірів на будь-який смак – від невеликих, по 3-4 кг, до велетнів які затягують на18-20 кг! Різні за формою та кольором: довгі, круглі, розові та червоні, з маленькими кісточками та великими – є будь-які.

Ціна на маленькі кавуни (2-4 кг) – 10 грн за кілограм, середні за розміром (5-7 кг) вже будуть 12 грн. Великі полосатики (8-20 кг) від 12 до 16 грн за кг. Такий кавун може коштувати до 250-300 грн, тому продавці охоче їх ріжуть на половинки та на чверті, коли є відразу два чи чотири покупці, а люди із задоволенням купують, бо з’їсти велетня під 20 кг не кожній родині під силу, а вони дуже смачні!

Холодильники – плюси супермаркетів

В супермаркетах, що розташовані на Таїрова, найдешевші кавуни в “Сільпо” та “Таврії” – 14,5 грн за кілограм, але самі кавуни більш за розміром в Тавріях – справжні велетні. В АТБ поки вартість – 15,9 грн за кг, але кожного дня ціна падає та на вихідні тут також може бути дешевше.

В магазинах також ріжуть на половинки та чверті, в такому вигляді кавуни знаходяться в холодильниках. Це зручно – відразу видно, який він всередині, ще й прохолодний!

Є в супермаркетах кавуни й без кісточок, такі найдешевші як раз у Таврії – 24,9 за кг, в Сільпо – 25 грн, в АТБ на декілька грн дорожче – 33,95 грн.

Екзотів поки не має

А ось жовтих та білих кавунів ми поки не побачили, ані на ринку, ані в магазині, мабуть, екзоти ще на полі спілкуються із сонечком, щоб вже в серпні побалувати людей надзвичайними смаками.

Ще в цьому році всі продавці відмічають, що кавуни дуже солодкі! Пов’язують це з дощами на весні та сильної спекою в липні, коли кавуни вже набирали свою вагу та збиралися на прилавки ринків та магазинів.

Також відмітили фермери, що самі привезли на ринок ягоду-велетня, сезон кавунів може бути в цьому році коротким: всі кавуни одного сорту на гілках дозрівали майже одночасно.

Тому не зволікайте та поспішайте за кавунами. Це корисно для здоров’я та дуже смачно!

Таміла ТЕРЗЯН, фото автора