Які кавуни та дині продають в Одесі: ціни на ринках та в супермаркетах (ОНОВЛЕНО)

Минулий рік був не надто вдалим для любителів баштанних – ціни кусалися та вибір не балував. Цього сезону і з цінами, і з вибором набагато краще. “Одеське Життя” пройшлося ринками та супермаркетами міста, щоб дізнатися, які кавуни та дині там продаються, і скільки вони коштують.
Ринкові кавуни
Красунчики кавуни зараз є любих розмірів на будь-який смак – від невеликих, по 3-4 кг, до велетнів які затягують на18-20 кг! Різні за формою та кольором: довгі, круглі, розові та червоні, з маленькими кісточками та великими – є будь-які.
Ціна на маленькі кавуни (2-4 кг) – 10 грн за кілограм, середні за розміром (5-7 кг) вже будуть 12 грн. Великі полосатики (8-20 кг) від 12 до 16 грн за кг. Такий кавун може коштувати до 250-300 грн, тому продавці охоче їх ріжуть на половинки та на чверті, коли є відразу два чи чотири покупці, а люди із задоволенням купують, бо з’їсти велетня під 20 кг не кожній родині під силу, а вони дуже смачні!
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Холодильники – плюси супермаркетів
В супермаркетах, що розташовані на Таїрова, найдешевші кавуни в “Сільпо” та “Таврії” – 14,5 грн за кілограм, але самі кавуни більш за розміром в Тавріях – справжні велетні. В АТБ поки вартість – 15,9 грн за кг, але кожного дня ціна падає та на вихідні тут також може бути дешевше.
В магазинах також ріжуть на половинки та чверті, в такому вигляді кавуни знаходяться в холодильниках. Це зручно – відразу видно, який він всередині, ще й прохолодний!
Є в супермаркетах кавуни й без кісточок, такі найдешевші як раз у Таврії – 24,9 за кг, в Сільпо – 25 грн, в АТБ на декілька грн дорожче – 33,95 грн.
Екзотів поки не має
А ось жовтих та білих кавунів ми поки не побачили, ані на ринку, ані в магазині, мабуть, екзоти ще на полі спілкуються із сонечком, щоб вже в серпні побалувати людей надзвичайними смаками.
Ще в цьому році всі продавці відмічають, що кавуни дуже солодкі! Пов’язують це з дощами на весні та сильної спекою в липні, коли кавуни вже набирали свою вагу та збиралися на прилавки ринків та магазинів.
Також відмітили фермери, що самі привезли на ринок ягоду-велетня, сезон кавунів може бути в цьому році коротким: всі кавуни одного сорту на гілках дозрівали майже одночасно.
Тому не зволікайте та поспішайте за кавунами. Це корисно для здоров’я та дуже смачно!
Таміла ТЕРЗЯН, фото автора