Как устроить ребенка в детсад

О группах кратковременного пребывания

В Одессе должно работать 50 детсадов. Но посещать их может только такое количество детей, которое в себе вмещают устроенные здесь укрытия.

В то же время, по словам Елены Буйневич, к детсадам отнесено более 20 тысяч детей, а очередь в заведения не увеличилась. Хотя, признает чиновница, ситуация с детскими садиками хуже, чем со школами. Учащихся можно распределить по школам, отвечающим стандартам безопасности, и ввести обучение в две смены. А вот малышей в детсадах таким способом принимать невозможно.

– Но мы изобрели такое ноу-хау, как группы кратковременного пребывания, – рассказывает Елена Буйневич. – И те родители, которые имеют возможность быть дома с ребенком, или имеют бабушку, приводят малышей в садик на три часа. И вот с этих трех часов мы и образуем три смены. В это время с ребенком работают психологи, дефектологи, воспитатели.

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Когда требуется определенный детсад

Мест в детсадах действительно не хватает. Но, по словам Буйневич, 90% обращений о зачислении в заведение не завершаются успешно, поскольку родители часто ожидают место в конкретном садике, расположенном ближе к их дому. В то же время на внеочередное поступление в детсад имеет право именно ребенок, живущий с ним рядом.

– У нас есть много свободных мест в садах. И одновременно – очередь на более тысячи мест. Если кто-то крайне нуждается, всем, кто звонит в департамент и пишет мне, мы находим место в детсаду. Но когда говорят, что нужен только этот садик и никакой другой – конечно, мы не волшебники, мы ограничены количеством мест в укрытиях.

В сад – после тревоги

Если с утра доносится тревога, детсады будут принимать детей после отбоя. В этом случае родители должны сообщить воспитателям, приведут ли ребенка в садик, чтобы на него рассчитывали питание.

Если тревога началась, когда малыш находится в садике, он с воспитателем прячется в укрытии.

– Я не знаю, как воспитатели справятся с двухлетними малышами, когда спустить в подвальное помещение нужно 15 детей. Поэтому двухлетних групп очень мало, – не скрывает чиновница. – I мы настоятельно советуем сейчас всем родителям отправлять ребенка в садик с трех лет. К тому же законодательство дает возможность декретного отпуска. Я понимаю, что не все работают в условиях, где предоставляют такую ​​возможность. Но это же ваш ребенок.

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