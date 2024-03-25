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Як в Одесі опалюють повітря замість квартир та як можна виправити ситуацію

Як в Одесі опалюють повітря замість квартир та як можна виправити ситуацію

Зараз багато розмов ведеться про економію тепла та енергоносіїв. І навіть багато робиться для цього. Але в Одесі залишається багато місць, де дорогоцінна теплова енергія обігріває повітря вулиці, так і не доходячи до квартир мешканців міста. Давайте виправимо це разом.

Фотографію до цієї статті зроблено в Преображенському парку Одеси на початку тепер уже минулої зими, а якщо точніше — 7 грудня. Повірте на слово: перевірочний візит туди 19 березня показав картину “копія тато”.

Хто його знає, може ці оголені труби теплоподачі взимку врятували життя комусь із наших знедолених співгромадян (хоча були в місті і випадки замерзання на смерть). Але, мабуть, життя цих людей слід рятувати більш цивілізовано, а магістральні труби опалення не повинні обігрівати Всесвіт.

Дозволимо собі припустити, що це далеко не унікальне в Одесі місце з позбавленими теплоізоляції трубами. А тому пропонуємо кожному, хто читає ці рядки, проявити, як раніше казали, пролетарську свідомість і надсилати нам подібні фото із зазначенням точної адреси такого непорядку.

А ми, у свою чергу, зобов’язуємося передати всю цю зібрану інформацію теплоенергетикам. Здається, це якоюсь мірою полегшить і впорядкує їхню нелегку працю на наше ж спільне благо.

Надсилайте фотографії на електронну пошту редакції [email protected] або у повідомленні на сторінці “Одеського Життя” у Фейсбук: facebook.com/odessalife.

вулична тепломагістраль

Раніше “Одеське Життя” писало, як можна за допомогою державної програми зробити так, щоб платіжки за тепло та газ не приголомшували непідйомними сумами та організувати енергозбереження у своєму будинку.

Читайте також: За які комунальні послуги можна не платити?

Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФІЛЬ
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