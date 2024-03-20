Економія на опаленні: як мешканцям ОСББ зменшити суми в платіжках

Насправді платити за комунальні послуги можна вдвічі менше. Для цього необхідно зробити просту ревізію житла і ввімкнути режим економії. Адже платіжка за опалення на кругленьку суму викликає цілком закономірне бажання хоч трохи зменшити нарахування. А отже, є привід замислитися про енергоефективність наших будинків, адже це безпосередньо впливає не тільки на суми в платіжках, а й значно підвищує комфорт мешканців, адже у квартирах стає відчутно тепліше. Ба більше, здатність кожного будинку мінімізувати споживання ресурсів і забезпечувати власні потреби в енергії самостійно — це можливість зробити енергонезалежною всю країну. Існує низка дієвих порад щодо економії та підвищення енергоефективності наших осель. І є цільова державна програма.

Тепло для багатоповерхівок

Часи, коли системи комунікацій у житлових будинках ремонтувалися виключно коштом міської влади, судячи з усього, безповоротно минули. Але все ж, щоб у багатоповерхівках було тепло, і водночас за опалення жителі не переплачували, в Україні ухвалено цільову програму «Енергодім». Фінансується вона державним Фондом енергоефективності та органом місцевого самоврядування.

Якщо власники квартир вирішать відремонтувати внутрішньобудинкові тепломережі, встановити лічильники тепла і провести інші енергозберігаючі роботи, держава обіцяє повернути їм більшу частину витрачених коштів.

Щоправда, стати учасниками програми мають право тільки об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Яку суму відшкодують?

Вирішивши самостійно зайнятися енергозбереженням, ОСББ треба подати заявку до Фонду енергоефективності. Безповоротна грошова допомога має відшкодувати 80% усіх витрат на модернізацію будинку:

40% компенсує Фонд енергоефективності,

40% — міськрада,

20% мають заплатити мешканці.

Ось тільки грошову компенсацію за проведені роботи, згідно з програмою, ОСББ мали отримати тільки ПІСЛЯ модернізації та оцінки її ефективності.

У деяких об’єднань є власні ремонтні фонди з достатніми накопиченнями. В іншому разі залежно від складності робіт, розміру житлоплощі, кількості мешканців, прописаних у квартирах, кожен співвласник має внести на модернізацію будинку від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Для багатьох це досить накладно.

Тому в листопаді минулого року на сесії Одеської міськради було ухвалено рішення про зміни в програмі компенсацій, які зробили «Енергодім» більш привабливим для ОСББ.

Так сьогодні, щоб отримати грошове відшкодування від муніципалітету, не потрібно підтверджувати 100% оплати проведених робіт з енергозбереження. Достатньо підтвердити тільки власний внесок. На цей рік, за інформацією депутата міськради Петра Обухова, який курує програму, у міськбюджеті на «Енергодім» закладено два мільйони гривень. Але якщо охочих буде багато, суму можна збільшити, обіцяє депутат. Фонд компенсує до 300 тисяч гривень, стільки ж — міськрада.

Які роботи оплатять?

До війни «Енергодім» пропонував два пакети модернізації.

Пакет «А» (легкий) — включав відносно недорогі роботи з високим рівнем окупності — насамперед реконструкцію внутрішньобудинкових інженерних систем і встановлення теплолічильників.

Пакет «Б» (комплексний) — передбачав ширший список доволі складних модернізацій — зокрема, ремонт загальнобудинкових котелень, теплоізоляцію стін, дахів, горищ, підвалів.

Нині подати заявку до Фонду можна тільки на:

грошову компенсацію за встановлення лічильника обліку тепла;

утеплення труб;

встановлення системи опалення в неопалюваних приміщеннях;

балансування системи опалення;

заміну вікон і дверей у місцях загального користування будинку;

встановлення теплового пункту для регулювання температури.

— Найбільш економічно — це теплопункт з автоматичним погодним регулюванням і циркуляційним насосом, — вважає Петро Обухов. — Теплопункти регулюють надходження тепла залежно від погоди. Така техніка дає економію в 15-20% і окупається за один опалювальний сезон. Орієнтовна вартість теплопункту — 250 тисяч гривень.

Скільки коштує економія?

За інформацією регіонального радника програми підтримки Фонду енергоефективності в Одеській області Віктора Мостового, на Одещині впроваджено приблизно 70 проєктів енергозбереження.

— Рік із невеликим ми займаємося переобладнанням. Минулого року поставили теплопункт, — розповідає голова ОСББ на Героїв Крут, 45 Надія Єрьоміна. — Зараз поміняємо труби опалення в підвалі повністю на пластикові, поставимо балансувальні вентилі.

На думку Віктора Мостового, якщо в одеських багатоповерхівках впровадити системи енергоефективності, платежі за комуналку можуть скоротитися до 60 %. Наскільки зменшаться витрати на комунальні послуги, залежить від результатів робіт з енергозбереження будинку. Приміром, в ОСББ на Корольова, 3, за словами Мостового, встановили індивідуальний тепловий пункт. І цим досягли економії за опалення 23%. А в ОСББ на Говорова, 5 вдалося знизити суму за комуналку на 40% завдяки тому, що ще до війни в будинку відремонтували дахову котельню. І тепер в опалювальний сезон співвласники економлять на опаленні близько півмільйона гривень.

Ще на початку 2022 року за допомогою Фонду енергоефективності було закінчено комплекс робіт із модернізації системи опалення в ОСББ «Чайка-125». У будинку 120 квартир, 10 поверхів, три парадних. Частка мешканців в оплаті модифікації будинку склала 390 тисяч гривень. На той час — 40% від вартості робіт.

— Від виникнення бажання модернізувати будинок до подання заявки на виплату гранту минуло 17 місяців, — розповідає голова ОСББ Альона Стеценко. — Багато часу пішло на збори, створення документації — енергоаудит, проект. Після закінчення робіт — технагляду, експертизи кошторисів, повторного енергоаудиту, звіту про обстеження модернізованих систем.

Як зібрати гроші?

На жаль, зібрати сотні тисяч гривень на модернізацію не всім ОСББ під силу. Тим паче якщо влада вирішуватиме — компенсувати витрати чи ні.

— Для такого будинку, як наш, подужати такі суми і роботи практично нереально, — каже голова ревізійної комісії ОСББ «Тополина-10» Таміла Терзян. — І це при тому, що в нашому будинку не платять комуналку лише три-чотири квартири з 90. Решта дуже відповідальні мешканці. Ба більше, якщо не буде змінено умови отримання грошей за програмою, сама програма буде мертвонародженою. Загалом, хотіли як краще, а вийшло (на цьому етапі) як завжди. Хоча спочатку ідея здавалася вельми привабливою. Адже труби утеплювати треба.

5 кроків до отримання гранту

Щоб отримати грант, ОСББ треба:

Скликати збори співвласників, де модернізація будинку буде схвалена. Провести енергоаудит. Тобто визначити рівень енергоефективності будинку і за рахунок яких робіт її можна підвищити. Зібрати необхідні документи і подати заявку до Фонду енергоефективності. Отримавши схвалення, передати їх у банк-партнер Фонду, де в ОСББ відкрито рахунок. На сьогодні такими банками є ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Кредобанк і Глобус Банк.

Потім ОСББ проводить і оплачує ремонтні роботи. Причому самостійно обирає підрядника і розраховує вартість робіт.

Проведення модернізації, згідно з програмою, розраховане максимум на дев’ять місяців. Після завершення робіт необхідно провести повторний енергоаудит і подати документально підтверджені результати модернізації до Фонду енергоефективності.

Які потрібні документи?

Для схвалення заявки на грант ОСББ потрібно надати:

виписку з протоколу загальних зборів із переліком і граничною вартістю необхідних робіт;

енергетичний сертифікат будівлі, отриманий після енергоаудиту;

заявку до Фонду енергоефективності;

фото частин будинку, де потрібен ремонт;

завірену копію паспорта та коду особи, відповідальної за проведення модернізації;

статут ОСББ або код доступу до реєстру, де він знаходиться.

Для погодження проведених робіт потрібно пред’явити: