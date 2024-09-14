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Як Свято квітів перетворилося на День міста Рені

Як Свято квітів перетворилося на День міста Рені

Цього року 14 вересня місто Рені відзначатиме 276-річчя. А вперше День міста святкували у 1998 році.

– На той час уже багато міст відзначали свій день народження, – розповідає ветеран місцевого самоврядування Валентина Д’яченко. – Тоді Ренійська райдержадміністрація вийшла з ініціативою також заснувати таке свято, і Ренійська міська рада ухвалила відповідне рішення.

До цього у місті багато років існувала дуже гарна традиція проводити у вересні Свято квітів.

Діти та дорослі приносили до міського парку свої композиції, вражаючи польотом фантазії. І оскільки це свято було популярним, а пора року – файною, День міста Рені поєднали зі Святом квітів.

Алея живих скульптур

Щороку організатори намагалися зробити щось нове – велопробіг, парад байкерів, виставку військової та спеціальної техніки, виступи дрифтерів. Алея живих скульптур, молодіжні флешмоби і навіть національна страва шурпа на тисячу персон – є про що згадати.

Живая скульптура, интервью

У період широкомасштабної війни День міста стає благодійним ярмарком: мешканці збирають гроші для підтримки ЗСУ.

На знімках: Алея живих скульптур на День міста Рені – архівні фото

Антонина Бондарева (Рени)
Антоніна Бондарєва ПРОФІЛЬ
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