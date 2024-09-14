Як Свято квітів перетворилося на День міста Рені

– На той час уже багато міст відзначали свій день народження, – розповідає ветеран місцевого самоврядування Валентина Д’яченко. – Тоді Ренійська райдержадміністрація вийшла з ініціативою також заснувати таке свято, і Ренійська міська рада ухвалила відповідне рішення.

До цього у місті багато років існувала дуже гарна традиція проводити у вересні Свято квітів.

Діти та дорослі приносили до міського парку свої композиції, вражаючи польотом фантазії. І оскільки це свято було популярним, а пора року – файною, День міста Рені поєднали зі Святом квітів.

Щороку організатори намагалися зробити щось нове – велопробіг, парад байкерів, виставку військової та спеціальної техніки, виступи дрифтерів. Алея живих скульптур, молодіжні флешмоби і навіть національна страва шурпа на тисячу персон – є про що згадати.

У період широкомасштабної війни День міста стає благодійним ярмарком: мешканці збирають гроші для підтримки ЗСУ.

На знімках: Алея живих скульптур на День міста Рені – архівні фото