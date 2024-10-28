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Як «роблять базар» на Новому ринку: свіжі історії та жовтневі ціни (фоторепортаж)

Як «роблять базар» на Новому ринку: свіжі історії та жовтневі ціни (фоторепортаж)

Новий базар (кому – ринок) наприкінці жовтня… Люди одяглись в щось тепле, бо ж то сонечко вже мало гріє, та пішли робити базар. Як завжди – неквапливо… Базар собі зустрічає тих неквапливих покупців, заманює асортиментом.

На ринок – з трьома собачками

– Ні, ну ти дивись: жінка аж з трьома собачками на Новий прийшла!

– Ти, здається, вперше таке побачила. Це ж Новий…

Так, це Новий, люди сюди приходять і з собачками, навіть з кішечками, на самокатах, на велосипедах. То й не дивно.

Одесса, Новый базар
На Новом рынке в Одессе
Одесский Новый рынок в октябре 2024 г.
Новый базар в октябре

***
– Ну що, спочатку покупки будемо робити чи каву пити?

– Ти як на ту каву підеш, то тебе вже не витягнути. Ні, спочатку – за продуктами…

Так, теж звична картина: кав’ярень на базарі багато. Бо Новий – це ще й відпочинок. Так воно вже заведено…

Ви також можете дізнатися: Старий Новий ринок: історія найбуржуазнішого базару Одеси

***
Чоловік (у гарному настрої):

– Мені б щось смачненьке та дешевеньке.

– Та ні, ви ж бачите: в мене тільки яйця та мед.

– І все це – не смачне?

– Як це не смачне?! Найкраще!..

Яйца на Новом рынке в Одессе

Тепер – про ціни на Новому базарі.

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

  • картопля – 35-40 грн;
  • цибуля – 30-35 грн;
  • помідори – 30-100 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 35-45 грн;
  • огірки – 50-75 грн;
  • солодкий перець – 35-80 грн;
  • баклажани – 25-35 грн;
  • капуста – 35-40 грн;
  • морква – 30-35 грн;
  • часник – 140-170 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 15 грн.
Новый базар: овощи
Покупательница на Новом рынке в Одессе
Овощные ряды на Новом базаре
Тыквы на Новом рынке
Овощи на Новом рынке
Овощи и фрукты на Новом базаре в Одессе, цены
Консервация на Новом рынке

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

  • яблука – 35-40 грн;
  • лимони – 70-90 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • сливи – 55-65 грн;
  • виноград – 50-100 грн;
  • груші – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-90 грн.
Фруктовые ряды на Новом рынке
Яблоки на Новом рынке
Одесский Новый рынок в октябре
Одесский Новый базар, фрукты
Новый базар, яблоки, цены
Новый рынок: овощи и фрукты

Для порівняння: Свіжі ціни та історії з одеського Привозу: з гарбузом за ананасами

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 35-80 грн;
  • бринза – 160-250;
  • сир – 80-160.

Молочный корпус одесского Нового рынка

Мясо на Новом базаре в Одессе

Ціни на м’ясо та сало на одеському Новому базарі

Телятина-яловичина

  • задня частина – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шия – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • задня частина – 200-220;
  • шия – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 270 грн (товсте).

Ціни на рибу на Новому базарі

  • короп – 90-140 грн;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте також та порівнюйте: Новий базар наприкінці вересня: «Не на ціни треба дивитися, а на товар!»

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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