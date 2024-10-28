Як «роблять базар» на Новому ринку: свіжі історії та жовтневі ціни (фоторепортаж)

Новий базар (кому – ринок) наприкінці жовтня… Люди одяглись в щось тепле, бо ж то сонечко вже мало гріє, та пішли робити базар. Як завжди – неквапливо… Базар собі зустрічає тих неквапливих покупців, заманює асортиментом.
На ринок – з трьома собачками
– Ні, ну ти дивись: жінка аж з трьома собачками на Новий прийшла!
– Ти, здається, вперше таке побачила. Це ж Новий…
Так, це Новий, люди сюди приходять і з собачками, навіть з кішечками, на самокатах, на велосипедах. То й не дивно.
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– Ну що, спочатку покупки будемо робити чи каву пити?
– Ти як на ту каву підеш, то тебе вже не витягнути. Ні, спочатку – за продуктами…
Так, теж звична картина: кав’ярень на базарі багато. Бо Новий – це ще й відпочинок. Так воно вже заведено…
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Чоловік (у гарному настрої):
– Мені б щось смачненьке та дешевеньке.
– Та ні, ви ж бачите: в мене тільки яйця та мед.
– І все це – не смачне?
– Як це не смачне?! Найкраще!..
Тепер – про ціни на Новому базарі.
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі
- картопля – 35-40 грн;
- цибуля – 30-35 грн;
- помідори – 30-100 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 35-45 грн;
- огірки – 50-75 грн;
- солодкий перець – 35-80 грн;
- баклажани – 25-35 грн;
- капуста – 35-40 грн;
- морква – 30-35 грн;
- часник – 140-170 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 15 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі
- яблука – 35-40 грн;
- лимони – 70-90 грн;
- банани – 60-80 грн;
- гранати – 90-120 грн;
- сливи – 55-65 грн;
- виноград – 50-100 грн;
- груші – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-90 грн.
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Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 35-80 грн;
- бринза – 160-250;
- сир – 80-160.
Ціни на м’ясо та сало на одеському Новому базарі
Телятина-яловичина
- задня частина – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шия – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задня частина – 200-220;
- шия – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
- солоне сало – від 180 грн (тонке) до 270 грн (товсте).
Ціни на рибу на Новому базарі
- короп – 90-140 грн;
- товстолобик – 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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Фото авторки