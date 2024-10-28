Як «роблять базар» на Новому ринку: свіжі історії та жовтневі ціни (фоторепортаж)

На ринок – з трьома собачками

– Ні, ну ти дивись: жінка аж з трьома собачками на Новий прийшла!

– Ти, здається, вперше таке побачила. Це ж Новий…

Так, це Новий, люди сюди приходять і з собачками, навіть з кішечками, на самокатах, на велосипедах. То й не дивно.

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– Ну що, спочатку покупки будемо робити чи каву пити?

– Ти як на ту каву підеш, то тебе вже не витягнути. Ні, спочатку – за продуктами…

Так, теж звична картина: кав’ярень на базарі багато. Бо Новий – це ще й відпочинок. Так воно вже заведено…

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Чоловік (у гарному настрої):

– Мені б щось смачненьке та дешевеньке.

– Та ні, ви ж бачите: в мене тільки яйця та мед.

– І все це – не смачне?

– Як це не смачне?! Найкраще!..

Тепер – про ціни на Новому базарі.

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

картопля – 35-40 грн;

цибуля – 30-35 грн;

помідори – 30-100 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 35-45 грн;

огірки – 50-75 грн;

солодкий перець – 35-80 грн;

баклажани – 25-35 грн;

капуста – 35-40 грн;

морква – 30-35 грн;

часник – 140-170 грн;

зелень у пучках «стартує» від 15 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

яблука – 35-40 грн;

лимони – 70-90 грн;

банани – 60-80 грн;

гранати – 90-120 грн;

сливи – 55-65 грн;

виноград – 50-100 грн;

груші – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-90 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 35-80 грн;

бринза – 160-250;

сир – 80-160.

Ціни на м’ясо та сало на одеському Новому базарі

Телятина-яловичина

задня частина – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шия – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задня частина – 200-220;

шия – 250-270 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 180-190 грн;

несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);

солоне сало – від 180 грн (тонке) до 270 грн (товсте).

Ціни на рибу на Новому базарі

короп – 90-140 грн;

товстолобик – 90-140 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

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Фото авторки