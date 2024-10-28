Как «делают базар» на Новом рынке: свежие истории и октябрьские цены (фоторепортаж)

На рынок – с тремя собачками

– Нет, ну ты смотри: женщина с тремя собачками на Новый пришла!

– Ты, кажется, впервые такое увидела. Это же Новый…

Да, это Новый, люди сюда приходят и с собачками, даже с кошечками, на самокатах, на велосипедах, с колясками.

***

– Ну что, сначала покупки будем делать или кофе пить?

– Ты как на тот кофе пойдешь, тебя уже не вытащить. Нет, сначала – за продуктами…

Да, тоже привычная картина: кафе на базаре много. Ибо Новый – это еще и отдых. Так оно уже принято…

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Мужчина (в хорошем настроении):

– Мне бы что-нибудь вкусненькое и дешевое.

– Нет, вы же видите: у меня только яйца и мед.

– И все это – не вкусное?

– Как это не вкусное?! Самое лучшее!..

Теперь – о ценах на Новом базаре.

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель – 35-40 грн;

лук – 30-35 грн;

помидоры – 30-100 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 35-45 грн;

огурцы – 50-75 грн;

сладкий перец – 35-80 грн;

баклажаны – 25-35 грн;

капуста – 35-40 грн;

морковь – 30-35 грн;

чеснок – 140-170 грн;

зелень в пучках «стартует» от 15 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки – 35-40 грн;

лимоны – 70-90 грн;

бананы – 60-80 грн;

гранаты – 90-120 грн;

сливы – 55-65 грн;

виноград – 50-100 грн;

груши – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-90 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 35-80 грн;

брынза – 160-250;

сыр – 80-160 грн.

Цены на мясо и сало на одесском Новом базаре

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-220;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 270 грн (толстое).

Цены на рыбу на Новом базаре

карп – 90-140;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

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