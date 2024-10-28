Как «делают базар» на Новом рынке: свежие истории и октябрьские цены (фоторепортаж)

Новый базар (кому – рынок) в конце октября… Люди оделись во что-то теплое, потому что солнышко уже мало греет, и пошли «делать базар». Как всегда – неторопливо… Базар себе встречает тех самых неторопливых покупателей, привлекает ассортиментом.
На рынок – с тремя собачками
– Нет, ну ты смотри: женщина с тремя собачками на Новый пришла!
– Ты, кажется, впервые такое увидела. Это же Новый…
Да, это Новый, люди сюда приходят и с собачками, даже с кошечками, на самокатах, на велосипедах, с колясками.
***
– Ну что, сначала покупки будем делать или кофе пить?
– Ты как на тот кофе пойдешь, тебя уже не вытащить. Нет, сначала – за продуктами…
Да, тоже привычная картина: кафе на базаре много. Ибо Новый – это еще и отдых. Так оно уже принято…
Вы также можете узнать: Старый Новый рынок: история самого буржуазного базара Одессы
***
Мужчина (в хорошем настроении):
– Мне бы что-нибудь вкусненькое и дешевое.
– Нет, вы же видите: у меня только яйца и мед.
– И все это – не вкусное?
– Как это не вкусное?! Самое лучшее!..
Теперь – о ценах на Новом базаре.
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 35-40 грн;
- лук – 30-35 грн;
- помидоры – 30-100 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 35-45 грн;
- огурцы – 50-75 грн;
- сладкий перец – 35-80 грн;
- баклажаны – 25-35 грн;
- капуста – 35-40 грн;
- морковь – 30-35 грн;
- чеснок – 140-170 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 15 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 35-40 грн;
- лимоны – 70-90 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- гранаты – 90-120 грн;
- сливы – 55-65 грн;
- виноград – 50-100 грн;
- груши – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-90 грн.
Для сравнения: Свежие цены и истории с одесского Привоза: с тыквой за ананасами
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 35-80 грн;
- брынза – 160-250;
- сыр – 80-160 грн.
Цены на мясо и сало на одесском Новом базаре
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-220;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 270 грн (толстое).
Цены на рыбу на Новом базаре
- карп – 90-140;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
Читайте также и сравнивайте: Новый базар в конце сентября: «Не на цены надо смотреть, а на товар!»
Фото автора