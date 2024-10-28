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Как «делают базар» на Новом рынке: свежие истории и октябрьские цены (фоторепортаж)

Как «делают базар» на Новом рынке: свежие истории и октябрьские цены (фоторепортаж)

Новый базар (кому – рынок) в конце октября… Люди оделись во что-то теплое, потому что солнышко уже мало греет, и пошли «делать базар». Как всегда – неторопливо… Базар себе встречает тех самых неторопливых покупателей, привлекает ассортиментом.

На рынок – с тремя собачками

– Нет, ну ты смотри: женщина с тремя собачками на Новый пришла!

– Ты, кажется, впервые такое увидела. Это же Новый…

Да, это Новый, люди сюда приходят и с собачками, даже с кошечками, на самокатах, на велосипедах, с колясками.

Одесса, Новый базар
На Новом рынке в Одессе
Одесский Новый рынок в октябре 2024 г.
Новый базар в октябре

***
– Ну что, сначала покупки будем делать или кофе пить?

– Ты как на тот кофе пойдешь, тебя уже не вытащить. Нет, сначала – за продуктами…

Да, тоже привычная картина: кафе на базаре много. Ибо Новый – это еще и отдых. Так оно уже принято…

Вы также можете узнать: Старый Новый рынок: история самого буржуазного базара Одессы

***
Мужчина (в хорошем настроении):

– Мне бы что-нибудь вкусненькое и дешевое.

– Нет, вы же видите: у меня только яйца и мед.

– И все это – не вкусное?

– Как это не вкусное?! Самое лучшее!..

Яйца на Новом рынке в Одессе

Теперь – о ценах на Новом базаре.

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

  • картофель – 35-40 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 30-100 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 35-45 грн;
  • огурцы – 50-75 грн;
  • сладкий перец – 35-80 грн;
  • баклажаны – 25-35 грн;
  • капуста – 35-40 грн;
  • морковь – 30-35 грн;
  • чеснок – 140-170 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15 грн.
Новый базар: овощи
Покупательница на Новом рынке в Одессе
Овощные ряды на Новом базаре
Тыквы на Новом рынке
Овощи на Новом рынке
Одесский Новый рынок: зелень и овощи
Овощи и фрукты на Новом базаре в Одессе, цены
Консервация на Новом рынке

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

  • яблоки – 35-40 грн;
  • лимоны – 70-90 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • сливы – 55-65 грн;
  • виноград – 50-100 грн;
  • груши – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-90 грн.
Фруктовые ряды на Новом рынке
Яблоки на Новом рынке
Одесский Новый рынок в октябре
Одесский Новый базар, фрукты
Новый базар, яблоки, цены
Новый рынок: овощи и фрукты

Для сравнения: Свежие цены и истории с одесского Привоза: с тыквой за ананасами

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 35-80 грн;
  • брынза – 160-250;
  • сыр – 80-160 грн.

Молочный корпус одесского Нового рынка

Мясо на Новом базаре в Одессе

Цены на мясо и сало на одесском Новом базаре

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 200-220;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 270 грн (толстое).

Цены на рыбу на Новом базаре

  • карп – 90-140;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Новый базар в конце сентября: «Не на цены надо смотреть, а на товар!»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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