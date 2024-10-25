Свіжі ціни та історії з одеського Привозу: з гарбузом за ананасами

А що там сьогодні на жовтневому Привозі? Все звично: сонечко, але ж не пекуче, вітерець, але ж не холодний. І, як завжди – усе в багатому асортименті. А які ціни та атмосфера на цьому головному ринку Одеси, читайте і дивіться в репортажі «Одеського Життя».
Хочу ананас!
Жінка з чоловіком… У обох в руках – пакети з продуктами. Ще й цілий гарбуз тримають.
– Здається, все купили. Можна й додому, – пропонує чоловік.
– Ні, я ще ананас хочу купити.
– Ой, та навіщо тобі той ананас? Аби гроші витрачати.
– Ні, хочу ананас. Дивись, по п’ятдесят гривень за кілограм. Дешевий.
– Дешевий?!..
– Ну підемо пошукаємо. Може, ще й дешевше знайдемо.
– Оце я з повними пакетами та гарбузом у руках піду шукати тобі дешевий ананас?! Та ні за що! Купуємо тут – і три тижні я з тобою на Привоз ходити не буду!..
***
– А де ваше м’ясо? Ота свинина, яку ми минулого тижня у вас купували?
– Так от свинина.
– Ні, нам та, що минулого тижня… Ця якась інша… Чи та сама?
– Та сама, ви ж самі бачите…
– Ви впевнені?..
– Абсолютно впевнений. В мене завжди одна й та ж свинина!..
А тепер – про сьогоднішні ціни на Привозі.
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-40 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 35-100 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 30-50 грн;
- огірки – 50-80 грн;
- солодкий перець – 50-65 грн;
- баклажани – 25-30 грн;
- капуста – 40-50 грн;
- часник – 130-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 25-40 грн;
- груші – 35-90 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- персики – 50-120 грн;
- сливи – 20-45 грн;
- абрикоси – 70-80 грн;
- виноград – 60-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-80 грн;
- бринза – 150-250 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-110 грн;
- карасі – 50-80 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 120-190 грн;
- короп – 60-120 грн.
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Фото авторки