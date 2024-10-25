Свіжі ціни та історії з одеського Привозу: з гарбузом за ананасами

Хочу ананас!

Жінка з чоловіком… У обох в руках – пакети з продуктами. Ще й цілий гарбуз тримають.

– Здається, все купили. Можна й додому, – пропонує чоловік.

– Ні, я ще ананас хочу купити.

– Ой, та навіщо тобі той ананас? Аби гроші витрачати.

– Ні, хочу ананас. Дивись, по п’ятдесят гривень за кілограм. Дешевий.

– Дешевий?!..

– Ну підемо пошукаємо. Може, ще й дешевше знайдемо.

– Оце я з повними пакетами та гарбузом у руках піду шукати тобі дешевий ананас?! Та ні за що! Купуємо тут – і три тижні я з тобою на Привоз ходити не буду!..

***

– А де ваше м’ясо? Ота свинина, яку ми минулого тижня у вас купували?

– Так от свинина.

– Ні, нам та, що минулого тижня… Ця якась інша… Чи та сама?

– Та сама, ви ж самі бачите…

– Ви впевнені?..

– Абсолютно впевнений. В мене завжди одна й та ж свинина!..

А тепер – про сьогоднішні ціни на Привозі.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-40 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 35-100 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 30-50 грн;

огірки – 50-80 грн;

солодкий перець – 50-65 грн;

баклажани – 25-30 грн;

капуста – 40-50 грн;

часник – 130-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-40 грн;

груші – 35-90 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

персики – 50-120 грн;

сливи – 20-45 грн;

абрикоси – 70-80 грн;

виноград – 60-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-80 грн;

бринза – 150-250 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-110 грн;

карасі – 50-80 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 120-190 грн;

короп – 60-120 грн.

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