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Свіжі ціни та історії з одеського Привозу: з гарбузом за ананасами

Свіжі ціни та історії з одеського Привозу: з гарбузом за ананасами

А що там сьогодні на жовтневому Привозі? Все звично: сонечко, але ж не пекуче, вітерець, але ж не холодний. І, як завжди – усе в багатому асортименті. А які ціни та атмосфера на цьому головному ринку Одеси, читайте і дивіться в репортажі «Одеського Життя».

Хочу ананас!

Жінка з чоловіком… У обох в руках – пакети з продуктами. Ще й цілий гарбуз тримають.

– Здається, все купили. Можна й додому, – пропонує чоловік.

– Ні, я ще ананас хочу купити.

– Ой, та навіщо тобі той ананас? Аби гроші витрачати.

– Ні, хочу ананас. Дивись, по п’ятдесят гривень за кілограм. Дешевий.

– Дешевий?!..

– Ну підемо пошукаємо. Може, ще й дешевше знайдемо.

– Оце я з повними пакетами та гарбузом у руках піду шукати тобі дешевий ананас?! Та ні за що! Купуємо тут – і три тижні я з тобою на Привоз ходити не буду!..

***

Мясо на Привозе

– А де ваше м’ясо? Ота свинина, яку ми минулого тижня у вас купували?

– Так от свинина.

– Ні, нам та, що минулого тижня… Ця якась інша… Чи та сама?

– Та сама, ви ж самі бачите…

– Ви впевнені?..

– Абсолютно впевнений. В мене завжди одна й та ж свинина!..

А тепер – про сьогоднішні ціни на Привозі.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 30-40 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 35-100 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 30-50 грн;
  • огірки – 50-80 грн;
  • солодкий перець – 50-65 грн;
  • баклажани – 25-30 грн;
  • капуста – 40-50 грн;
  • часник – 130-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.

Овощи на Привозе

На Привозе: картошка и синие

Зелень на Привозе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 25-40 грн;
  • груші – 35-90 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • персики – 50-120 грн;
  • сливи – 20-45 грн;
  • абрикоси – 70-80 грн;
  • виноград – 60-90 грн.

Фрукты на Привозе

На Привозе: овощи и фрукты

Привоз, фруктовые ряды

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 40-80 грн;
  • бринза – 150-250 грн;
  • сир – 80-120 грн.

Яйца на Привозе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Сало на Привозе

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 80-110 грн;
  • карасі – 50-80 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 120-190 грн;
  • короп – 60-120 грн.

Рыба на Привозе

Привоз в октябре

Покупатель на Привозе

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі у другій половині жовтня: справжні сині – фіолетові.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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