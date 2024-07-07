Війна, день 865: мінус дюжина «шахедів» та газова «бавовна» у Криму

Россіяне наступають на Донбасі, але відкинуті на Харківщині

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за добу сталося 151 бойове зіткнення. 6 липня агресор завдав за позиціями наших військ та населених пунктів два ракетні удари (із застосуванням двох ракет), 58 авіаційних ударів (задіяв 76 КАБів), здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів, 138 з них – з реактивних систем залпового вогню, застосував 1041 дрон. камікадзе.

Згідно з картою бойових дій DeepState, окупанти просунулися у восьми населених пунктах на Донбасі, водночас ЗСУ відкидають ворога на Харківщині.

Російські війська просунулися у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозоватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Тимчасового Яру, Калинівки.

Також Сили Оборони України відтісняють ворога у Глибокому.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам збитків у живій силі та техніці. Так, минулої доби авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили дві артилерійські системи, зенітно-ракетний комплекс «Бук», пункт управління БпЛА, 22 райони зосередження особового складу та військової техніки.

Захисники українського неба збили «чортову дюжину» «шахедів»

За інформацією Повітряних сил, протягом дня 6 липня 2024 року протиповітряна оборона півдня України знищила 8 безпілотників (БпЛА), зокрема, шість розвідувальних: по два «ZALA» та «Supercam» та по одному «Мерлін-ВР» та «Орлан- 10»; а також два ударні БПЛА «Ланцет».

Крім того, російські окупаційні війська атакували Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно, «Іскандер-М».

А в ніч на 7 липня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курської області Росії.

Внаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 «шахедів» у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Горячо у Криму та у Воронежі

Водночас, в окупованому Криму епічно горів газорозподільний вузол. Масштабна пожежа спалахнула під Алуштою. Внаслідок займання газорозподільного вузла без газу тимчасово залишилися 14 населених пунктів. Станом на ранок площа пожежі складала 4,2 тис. кв. м.

Місцева «влада» заперечує можливу диверсію, називаючи причиною НП «технічні несправності».

Крім того, повідомляється, що безпілотник підірвав склад боєприпасів у Воронезькій області Росії. Нині й місцеві чати пишуть про детонацію. Жителів Підгоренського району готують до евакуації.

А в окупованій Донецькій області ГУР завдали ударів по станції перешкод Р-330Ж «Житель» та логістичному центру окупантів.

У відомстві повідомили, що логістичний центр рашистів перебував у Дебальцевому. Там окупанти зберігали обладнання для танків та боєприпаси.

Удар по станції, що дорого стоїть, постановки перешкод завдали в Новолуганському.

Про втрати ворога на ранок 7 липня 2024 року

За даними Генштабу, за добу 1150 рашистів поповнили статистику. У техніці у ворога втрати такі: