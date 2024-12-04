«Одеське життя» завжди поруч: підпишись, і будь у темі

Що ви знайдете в кожному номері?

Останні новини Одеси та регіону. Будьте в курсі подій, що змінюють життя міста та громад в області.

Ексклюзивні інтерв’ю. Думки експертів, історії місцевих героїв та людей, які надихають.

Культурні та соціальні події. Афіша заходів, цікаві події, акції, щоб ваш вільний час став незабутнім.

Корисні поради. Як заощадити, покращити здоров’я чи облаштувати дім — на сторінках газети завжди є відповіді.

Програма телепередач. 24 канала українського телебачення щотижня.

Чому варто оформити передплату?

Зручно. Оформлення передплати онлайн за лічені хвилини.

Економно. Ви отримуєте доступ до цінної інформації за мінімальну вартість.

Подарунок близьким. Передплата — це не лише зручність, а й чудовий спосіб порадувати не тільки себе, а й рідних.

Як оформити передплату?

Передплатити газету можна, як і раніше, у будь-якому зручному для вас відділенні «Укрпошти». Вартість передплати — лише 48 гривень на місяць або 576 гривень на рік. Ви можете передплатити на будь-який термін за своїм бажанням. Послуги з оформлення передплати оплачуються окремо і на поточний момент становлять 20 гривень.

Передплатний індекс газети «Одеське життя» 96217 в каталозі місцевих медіа.

Зараз оформити передплату можна онлайн, не виходячи з дому. І подарувати її комусь з близьких, хто, можливо, не дуже полюбляє сучасні гаджети – наприклад, своїм батькам, бабусі чи дідусеві, а просто близькій людині.

Для цього на офіційному сайті «Укрпошти» www.ukrposhta.ua треба перейти на сторінку «Одеського життя» у каталозі місцевих видань. Далі все просто:

Зазначаєте, на які місяці ви бажаєте передплатити газету.

Натискаєте на кнопку «Додати в кошик».

Перевіряєте, чи правильно ви вказали відомості для доставки, і натискаєте «Оформити».

Вказуєте свої особисті дані: прізвище, ім’я, по батькові, поштову адресу, номер телефону та електронну адресу, на яку ви потім отримаєте лист із підтвердженням замовлення.

Ставите галочку, підтвердивши згоду на обробку персональних даних.

Натискаєте кнопку «Продовжити».

Перевіряєте інформацію та натискаєте «Оплатити».

У вас з’явиться можливість оплатити передплату через сервіс GPay або за допомогою банківської картки.

Щоб отримувати газету вже в січні 2025 року, передплату треба оформити до 27 грудня 2024 року.

Підтримайте друковане слово — оформіть передплату на газету «Одеське життя» для себе, або комусь у подарунок, і залишайтеся на зв’язку з містом, яке ви любите!

Важливо! Оплатити передплату можна коштами “зимової єДопомоги” (тисячею Зеленського).