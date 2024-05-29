Як отримати допомогу на лікування?

Для отримання матеріальної допомоги потрібні такі документи:

заява;

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження або паспорт;

довідка з медустанови про необхідність лікування або реабілітації, або проведене консервативне або оперативне лікування;

акт обстеження матеріально-побутових умов;

довідка про доходи людини та членів її сім’ї;

довідка про склад сім’ї;

номер рахунку в банку.

З документами треба звернутися до найближчого органу соцзахисту, ЦНАП, місцевої адміністрації. Майте на увазі, що гроші на виплати закладено до місцевих бюджетів.

Якщо вам відмовляють у допомозі або виникли питання з цього приводу, телефонуйте за номером безоплатної правової допомоги – 0800-213-103 (в межах України всі дзвінки безкоштовні).

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