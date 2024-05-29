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Як отримати допомогу на лікування?

Як отримати допомогу на лікування?

Українці, які через війну опинилися у скрутному становищі, зокрема переселенці, можуть отримати одноразову допомогу на лікування та реабілітацію. Надають допомогу органи місцевого самоврядування, розмір виплат становить від 450 до 10 000 гривень.

Для отримання матеріальної допомоги потрібні такі документи:

  • заява;
  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження або паспорт;
  • довідка з медустанови про необхідність лікування або реабілітації, або проведене консервативне або оперативне лікування;
  • акт обстеження матеріально-побутових умов;
  • довідка про доходи людини та членів її сім’ї;
  • довідка про склад сім’ї;
  • номер рахунку в банку.

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З документами треба звернутися до найближчого органу соцзахисту, ЦНАП, місцевої адміністрації. Майте на увазі, що гроші на виплати закладено до місцевих бюджетів.

Якщо вам відмовляють у допомозі або виникли питання з цього приводу, телефонуйте за номером безоплатної правової допомоги – 0800-213-103 (в межах України всі дзвінки безкоштовні).

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